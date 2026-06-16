Colapinto terminó tres puestos detrás de Gasly.

La cita en el Circuito de Barcelona-Cataluña no fue sencilla para Alpine, que volvió a quedar afuera de la Q3 con sus dos pilotos y debió construir desde abajo su posición final en la zona de puntos. En este sentido, una de las claves de la escudería francesa fue la largada, en la que tanto Franco Colapinto como Pierre Gasly ganaron posiciones para ponerse al borde de los puntos en la primera vuelta.

De hecho, el piloto argentino se mantuvo delante de su compañero hasta la vuelta 20, en la que Alpine envió una orden a Franco para que dejase pasar a Gasly, justificando un mejor ritmo para alcanzar los puntos. Inicialmente, Colapinto se quejó de la decisión de su ingeniero, pero cedió y le permitió al francés ponerse decimosegundo, posición en la que había quedado el pilarense después de su ingreso a boxes.

Una vez terminada la carrera, en la que Franco cruzó la línea de meta en el octavo lugar, el piloto fue consultado sobre sus impresiones de la carrera y, cómo no, por el pedido que le habían hecho desde su equipo. “Creo que fue una carrera muy buena, muy sólida. Como equipo demostramos que éramos realmente fuertes y que pudimos revertir un resultado complicado”, comenzó el bonaerense frente a la prensa en la zona mixta.

Con respecto a la orden de Alpine, el argentino reconoció su frustración inicial, pero también advirtió que desde el equipo tienen más información para tomar la decisión correcta. “Creo que para el auto que va delante siempre es más frustrante, porque no querés perder una posición ni perder tres segundos completando una maniobra de adelantamiento. Ellos tienen una visión mucho más amplia desde el garaje”, agregó.

De ahí que Colapinto se muestre conforme con la orden, ya que el resultado fue innegable, con los dos coches en la zona de puntos, aunque la penalización postcarrera lo hizo caer al décimo lugar. “Por supuesto, entiendo la decisión. Seguimos trabajando de cara al futuro. Fue un día muy positivo. Sumamos puntos con ambos autos, muchos puntos otra vez”, cerró el pilarense.

El argentino perdió un lugar en la tabla por la sanción.

La tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras el GP de Barcelona