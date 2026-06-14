Franco Colapinto fue sancionado, terminó 10° y sumó un punto en Barcelona en la Fórmula 1

Franco Colapinto, en el GP de Barcelona con un Alpine irregular.

Franco Colapinto largó 13° con un Alpine irregular y repleto de problemas, en el Gran Premio de Barcelona 2026 de la Fórmula 1. El piloto argentino de 23 años criticó mucho al monoplaza rosa de la escudería francesa tras la floja clasificación, por la que su compañero galo Pierre Gasly partió 14° en la final. En tanto, George Russell se quedó con la pole position con el Mercedes, en tanto que Lewis Hamilton se colocó segundo con la Ferrari en la qualy.

Colapinto, décimo en la Fórmula 1: el resumen de la carrera en el GP de Barcelona 2026

El piloto argentino de Alpine largó muy bien, ya que pasó de 13° a 11° rápidamente. Al instante, pidió rápidamente por la radio que le devolvieran el décimo puesto transitorio que había conseguido en la primera curva, ya que luego lo superaron Nico Hulkenberg y Arvid Lindblad. Luego, los neumáticos blandos complicaron al bonaerense, que sufrió el ritmo de carrera.

En la vuelta 13, Alpine demoró 3.3 segundos en la primera detención de Colapinto en los boxes, algo demorado porque lo ideal es entre 2.5 y 2.8. En el giro 20, pese a su disconformismo, tuvo que dejar pasar a Gasly por orden del equipo, ya que el francés venía un segundo por vuelta más rápido que el bonaerense..

Ya en la vuelta 36, casi en la mitad de la final de 66 en total, el ex Williams se detuvo nuevamente en los pits y esta vez le fue mejor. Eso sí: debía aguantar los 30 giros definitivos con los mismos neumáticos. En la vuelta 46, la F1 comunicó que estaban siguiendo un posible adelantamiento de Franco en la pista durante la bandera amarilla. No obstante, no lo penaron y pudo seguir adelante normalmente.

Sobre la hora, llegaron las grandes noticias para "Colapa" abandonaron Antonelli y Charles Leclerc, por lo que Colapinto terminó octavo en la pista y sumaba cuatro puntos de oro. Sin embargo, la FIA lo sancionó con diez segundos por exceder la velocidad permitida con la bandera amarilla y cayó a la décima colocación. Además, le quitaron un punto en la súperlicencia.

La sanción de la FIA a Colapinto, por la que pasó de 8° a 10°

Las posiciones finales del GP de Barcelona 2026

Lewis Hamilton (Ferrari). George Russell (Mercedes). Lando Norris (McLaren). Max Verstappen (Red Bull). Oscar Piastri (McLaren). Isack Hadjar (Red Bull). Pierre Gasly (Alpine). Liam Lawson (Racing Bulls).

Arvid Lindblad (Racing Bulls). Franco Colapinto (Alpine). Gabriel Bortoleto (Audi). Carlos Sainz Jr. (Williams). Esteban Ocon (Haas). Sergio "Checo" Pérez (Cadillac). Alexander Albon (Williams).

* Abandonaron Lance Stroll (Aston Martin), Valtteri Bottas (Cadillac), Nico Hulkenberg (Audi), Fernando Alonso (Aston Martin), Oliver Bearman (Haas), Kimi Antonelli (Mercedes) y Charles Leclerc (Ferrari).

Franco Colapinto, en el GP de Barcelona con un Alpine decadente.

¿Cuándo vuelve a correr Colapinto en la F1?

La siguiente competencia será el domingo 28 de junio de 2026 a las 10 horas de Argentina, con el GP de Austria en Spielberg. La transmisión en vivo en la televisión será del canal Fox Sports, mientras que el streaming online irá por Disney+, Telecentro Play y Personal Flow.

¿Cómo salió Colapinto en todas las carreras de 2026?