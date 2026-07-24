El Pollo Álvarez reveló su mirada acerca de las teorías conspirativas de la Selección Argentina.

La Selección Argentina continúa en el centro de la agenda periodística luego de la derrota frente a España en la final del Mundial 2026. Sin embargo, en las últimas horas el foco dejó de estar puesto en lo futbolístico y pasó a una serie de teorías conspirativas que comenzaron a circular en las redes sociales. En ese contexto, el Pollo Álvarez decidió romper el silencio y dar su opinión sobre el tema.

Con el correr de los días, en la plataforma X se viralizaron distintas versiones sin respaldo que intentaban explicar el resultado de la final. Una de las más difundidas sostiene que la FIFA habría actuado para impedir que Argentina consiguiera su segundo Mundial consecutivo, luego de que los jugadores levantaran una bandera con la frase: “Las Malvinas son argentinas”.

Esa teoría tomó aún más fuerza entre algunos usuarios tras la difusión de un video en el que se ve al plantel manteniendo una charla en la previa del partido. En el material audiovisual, Lionel Messi le brinda unas palabras a sus compañeros antes de salir a la cancha y algunos interpretaron su tono como una muestra de preocupación, ya que les pidió afrontar el encuentro con “tranquilidad”.

El Pollo Álvarez reveló su mirada sobre las teorías conspirativas

Durante un diálogo con su esposa, Tefi Russo, el Pollo Álvarez descartó que existiera algún conflicto oculto detrás de la derrota de la Selección Argentina en la final del Mundial 2026. Frente a las versiones que comenzaron a circular en las redes sociales, fue contundente: “No pasó nada. Perdimos. ¿Qué le vamos a hacer?”.

Sin embargo, Tefi insistió con sus preguntas e intentó que el conductor revelara algún supuesto secreto o una interna dentro del plantel argentino que explicara el resultado del partido. A pesar de la insistencia, el Pollo volvió a negar esas versiones y reafirmó su postura: “Gordi, no hay chismes. Ya declararon todos, declaró Scaloni. Perdimos, ¿qué le vamos a hacer?”. De esta manera, rechazó la posibilidad de que hubiera existido algún conflicto ajeno al rendimiento del equipo.

