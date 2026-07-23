Aumento para el personal de Fuerzas Armadas en agosto 2026: el salario que cobran

El monto que cobran las fuerzas armadas

La Administración nacional oficializó una nueva actualización salarial para el personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía de Establecimientos Navales. La medida, publicada mediante la Resolución Conjunta 35/2026 de los ministerios de Economía y Defensa, establece los nuevos haberes correspondientes a junio, julio y agosto, con una mejora acumulada cercana al 6,2% durante el trimestre.

El aumento forma parte de la política salarial aplicada para la Administración Pública Nacional y alcanza a todo el personal militar, desde voluntarios hasta oficiales superiores.

¿Cuánto cobran las Fuerzas Armadas en agosto de 2026?

Con la actualización oficial, los haberes de agosto quedaron establecidos de la siguiente manera:

Teniente General, Almirante y Brigadier General: $3.371.170.

$3.371.170. General de División, Vicealmirante y Brigadier Mayor: $3.006.343.

$3.006.343. General de Brigada, Contralmirante y Brigadier: $2.739.075.

$2.739.075. Coronel, Capitán de Navío y Comodoro: $2.399.189.

$2.399.189. Teniente Coronel, Capitán de Fragata y Vicecomodoro: $2.085.979.

$2.085.979. Mayor y Capitán de Corbeta: $1.643.403.

$1.643.403. Capitán y Teniente de Navío: $1.361.064.

$1.361.064. Teniente Primero, Teniente de Fragata y Primer Teniente: $1.210.586.

$1.210.586. Teniente y Teniente de Corbeta: $1.091.384.

$1.091.384. Subteniente, Guardiamarina y Alférez: $988.437.

Salarios confirmados con aumento en agosto

En el escalafón de suboficiales, los salarios para agosto son los siguientes:

Suboficial Mayor: $1.685.582.

$1.685.582. Suboficial Principal: $1.494.308.

$1.494.308. Sargento Ayudante, Suboficial Primero y Suboficial Ayudante: $1.324.725.

$1.324.725. Sargento Primero, Suboficial Segundo y Suboficial Auxiliar: $1.165.244.

$1.165.244. Sargento y Cabo Principal: $1.046.123.

$1.046.123. Cabo Primero: $938.836.

$938.836. Cabo y Cabo Segundo: $868.946.

$868.946. Voluntario de Primera y Marinero de Primera: $791.491.

$791.491. Voluntario de Segunda y Marinero de Segunda: $732.452.

Salarios de la Policía de Establecimientos Navales

La resolución también actualizó los haberes del personal de la Policía de Establecimientos Navales. Desde agosto percibirán:

Comisario Inspector: $1.039.206.

$1.039.206. Comisario: $997.473.

$997.473. Subcomisario: $927.792.

$927.792. Oficial Principal: $809.158.

$809.158. Oficial Inspector: $736.105.

$736.105. Oficial Subinspector: $615.644.

$615.644. Oficial Ayudante: $509.954.

$509.954. Oficial Subayudante: $448.501.

$448.501. Subescribiente: $732.319.

$732.319. Sargento Primero: $553.242.

$553.242. Sargento: $530.153.

$530.153. Cabo: $425.107.

$425.107. Agente de Primera: $410.900.

$410.900. Agente de Segunda: $404.250.

Cuánto cobran las FFAA en agosto

Fuerzas Armadas: cómo se definió el aumento

La actualización salarial fue establecida por los ministerios de Economía y Defensa luego de una evaluación de las escalas del personal militar y de la Policía de Establecimientos Navales. Según la resolución, el incremento sigue los criterios salariales aplicados para el resto de la Administración Pública Nacional y contó con la intervención de la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público.

Asimismo, la normativa establece que las erogaciones derivadas de esta actualización serán financiadas con los créditos presupuestarios correspondientes al Ministerio de Defensa.

Fuerzas Armadas: qué otros adicionales puede cobrar el personal

Además del salario básico, el ingreso mensual puede incrementarse con distintos conceptos, entre ellos:

Adicionales por función.

Bonificaciones por destino o zona geográfica.

Suplementos por especialidad.

Antigüedad.

Compensaciones previstas para determinadas tareas operativas.

De esta manera, el salario final de cada efectivo dependerá de la jerarquía que ocupe dentro de la fuerza y de los adicionales que correspondan según su situación laboral y profesional.