Cierran hoy dos autopistas clave del norte de CABA: cuáles son los desvíos de tránsito

El cierre comenzará a las 23 del jueves 23 de julio y se mantendrá hasta las 6 del viernes 24.

Los automovilistas que circulen por el norte de la Ciudad de Buenos Aires deberán modificar sus recorridos durante la noche del jueves 23 y la madrugada del viernes 24 de julio.

El Gobierno porteño dispuso el cierre total de la avenida Cantilo y de la Autopista Illia, en sentido hacia la provincia de Buenos Aires, para avanzar con una nueva etapa de las obras de ampliación del Puente Labruna.

La restricción se extenderá durante aproximadamente siete horas y afectará uno de los principales accesos a la zona norte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

¿Cuándo será el corte de la avenida Cantilo y de la Autopista Illia?

El cierre comenzará a las 23 del jueves 23 de julio y se mantendrá hasta las 6 del viernes 24, horario previsto para completar el montaje de los elementos estructurales que permitirán ampliar el Puente Labruna, un distribuidor clave que conecta las avenidas Lugones, Cantilo, Udaondo y la Costanera con el entorno del estadio Monumental y Ciudad Universitaria.

Los trabajos forman parte de la etapa final de la obra, que busca mejorar la capacidad de circulación y facilitar los movimientos entre la zona norte de la Ciudad y los accesos metropolitanos.

Según informó el Ministerio de Movilidad e Infraestructura de la Ciudad de Buenos Aires, durante ese período será necesario interrumpir completamente el tránsito para permitir la instalación de las vigas que vincularán el nuevo puente con la traza existente.

¿Cuáles serán los desvíos de tránsito en CABA?

Mientras permanezcan cerradas la avenida Cantilo y la Autopista Illia en dirección norte, los vehículos deberán utilizar recorridos alternativos.

Quienes se dirijan hacia la provincia de Buenos Aires serán desviados por las avenidas Figueroa Alcorta o Del Libertador, desde donde podrán retomar los accesos habituales una vez superada la zona de obra.

El operativo abarcará además los ingresos vinculados al Puente Labruna para garantizar la seguridad de los trabajadores y de los conductores durante el montaje de las estructuras. Por ese motivo, se recomienda prever demoras y planificar los viajes con anticipación si se debe circular por ese sector durante la noche del jueves y las primeras horas del viernes.

La obra de ampliación integra un conjunto de intervenciones destinadas a optimizar la conectividad entre el corredor de la avenida Lugones, la Autopista Illia, la avenida Cantilo y los accesos a la zona de Núñez, donde en los últimos años se incrementó el flujo vehicular por el desarrollo urbano y la realización de eventos masivos.