40 despidos en una importante pesquera.

Una de las empresas pesqueras más importantes del país despidió a 39 trabajadores en medio de la crisis económica que generó Javier Milei y la Justicia dictó una conciliación obligatoria tras el reclamo del gremio.

La firma Conarpesa comenzó a enviar telegramas de despido luego de un reclamo de los empleados que llevaban cinco meses sin actividad ni recibir salarios en Puerto Madryn.

Mientras el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) solicitaba formalmente que la Secretaría de Trabajo dicte la conciliación obligatoria para intentar abrir una instancia de negociación, la empresa comenzó a enviar telegramas de despido con causa a trabajadores que participaron de la protesta realizada el pasado 15 de julio.

Desde el gremio también reclamaron que la convocatoria incluya a WOFCO, empresa que actualmente controla el grupo empresario, para que participe de las negociaciones con representantes que tengan poder de decisión. "Queremos que se presenten representantes de esa firma y no que todo quede manejado por Fernando Álvarez Castellano", sostuvo el secretario general del STIA, Luis Núñez, al medio A Tres Puntas.

La empresa justificó los despidos

Mientras el sindicato esperaba una respuesta oficial, Conarpesa avanzó con el despido de trabajadores involucrados en la protesta del 15 de julio en el Parque Industrial Pesquero de Puerto Madryn. En los telegramas enviados a los empleados, la compañía argumentó que durante la manifestación se produjeron hechos de violencia e intimidación contra personal administrativo, lo que, según indicó, obligó a interrumpir las tareas y evacuar las oficinas con intervención policial.

Además, la empresa afirmó que los hechos fueron denunciados ante el Ministerio Público Fiscal de Puerto Madryn y sostuvo que los manifestantes adoptaron "posturas intimidatorias". Sobre esa base, Conarpesa consideró que el accionar de los trabajadores constituyó "una injuria de tal gravedad que no consiente la prosecución del vínculo laboral", motivo por el cual resolvió extinguir la relación laboral "por exclusiva responsabilidad" de los empleados involucrados.

La secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria

En tanto, tras la presentación del gremio, la Secretaría de Trabajo del Chubut dictó la conciliación obligatoria. La resolución ordena retrotraer la situación al estado previo al conflicto por un plazo de 15 días hábiles y convoca a las partes a una audiencia para intentar alcanzar una solución negociada.

La decisión quedó plasmada en una resolución firmada por el secretario de Trabajo de Chubut, Nicolás Zárate, quien declaró formalmente la existencia de un conflicto colectivo de trabajo y dispuso la apertura del procedimiento de conciliación previsto en la Ley X Nº 15.

Según la cartera de trabajo, la situación trasciende los intereses individuales de los empleados involucrados y compromete la continuidad de las fuentes laborales, la estabilidad del empleo y la paz social.

La conciliación obliga al sindicato a suspender cualquier medida de fuerza mientras dure el proceso y, al mismo tiempo, prohíbe a las empresas involucradas aplicar nuevas sanciones, despidos o medidas disciplinarias relacionadas con el conflicto durante el período de vigencia de la resolución.