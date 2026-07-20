Con Ormuz bloqueado, los hutíes ahora amenazan otra ruta clave del comercio mundial

El conflicto en Medio Oriente sumó un nuevo foco de tensión luego de que los hutíes de Yemen anunciaran un embargo marítimo contra Arabia Saudita. La medida amenaza el tránsito por el estrecho de Bab el-Mandeb, una de las principales rutas del comercio internacional, en un momento en que el estrecho de Ormuz permanece prácticamente inutilizable, lo que agrava aún más el impacto sobre el transporte de mercancías y el mercado energético.

El vocero militar de los hutíes, Yahya Saree, informó en un mensaje difundido en video que el embargo marítimo contra Arabia Saudita entró en vigor de manera inmediata. Según explicó, la decisión responde al bloqueo que el reino mantiene sobre Yemen y al reciente ataque contra el aeropuerto internacional de Saná.

Saree calificó la medida como una respuesta basada en la lógica de "ojo por ojo" y aseguró que los hutíes responderán al bloqueo impuesto sobre Yemen con otro bloqueo. Aunque el grupo no precisó cómo implementará la medida, el subdirector de su oficina de prensa, Nasruddin Amer, afirmó en la red social X que el estrecho de Bab el-Mandeb quedará cerrado para Arabia Saudita como represalia por lo que describió como más de una década de bloqueo contra el pueblo yemení.

La decisión genera una fuerte preocupación porque el-Mandeb constituye uno de los corredores marítimos más importantes del planeta. El anuncio adquiere una relevancia todavía mayor porque llega cuando el estrecho de Ormuz continúa prácticamente fuera de servicio tras quedar bajo control iraní luego de la escalada militar desencadenada por los ataques de Estados Unidos e Israel. Con esa vía severamente restringida, Bab el-Mandeb se convierte en una alternativa estratégica para el comercio y el transporte de petróleo. Si ambos corredores quedan afectados, las dificultades logísticas para el comercio internacional se profundizarían, con posibles consecuencias sobre los costos del transporte marítimo, las cadenas globales de suministro y el precio de la energía.

Arabia Saudita enfrenta un nuevo desafío para exportar petróleo

Hasta ahora, Arabia Saudita había utilizado su oleoducto Este-Oeste para transportar millones de barriles diarios de crudo hacia el mar Rojo y evitar depender del estrecho de Ormuz.

Sin embargo, el nuevo escenario también compromete esa alternativa. La consultora Rystad Energy advirtió que alrededor de 2,5 millones de barriles de petróleo por día podrían quedar expuestos si el tránsito por Bab el-Mandeb también resulta afectado. Riad todavía no emitió una respuesta oficial al anuncio de los hutíes.