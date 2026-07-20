Estados Unidos anunció el inicio de un plan para la retirada de Israel de Líbano: "Zonas pilotos"

Estados Unidos anunció este lunes el comienzo de un plan para que el Ejército del Líbano retome el control de varias localidades del sur del país, ocupado hace meses por Israel pese a los reclamos de la comunidad internacional y la ONU. Washington explicó que este repliegue es parte del acuerdo firmado en junio pasado para que Israel se retire de las denominadas "zonas piloto". Desde esas localidades ya aclararon que, por ahora, no cambió nada.

El Departamento de Estado de Estados Unidos designó a Froun, Srifa y Zawtar al-Gharbiya como las primeras zonas en las que se pondrá a prueba la implementación del acuerdo entre Líbano e Israel, mediado por el gobierno de Donald Trump.

"Este hito es el resultado directo de las conversaciones mantenidas la semana pasada en Roma entre Israel y Líbano. Estados Unidos seguirá colaborando estrechamente con ambas partes para llevar a buen término la aplicación del acuerdo", aseguró Tommy Pigott, el portavoz del Departamento de Estado.

Cómo debe ser la retirada de Israel del Líbano

En los últimos días, las partes mantuvieron conversaciones sobre la implementación de "todos los aspectos" del acuerdo marco "con el objetivo de alcanzar un acuerdo integral entre Israel y Líbano". La seguridad de estas zonas será asumida de forma gradual por el Ejército libanés si Israel percibe que existen garantías.

Tanto la parte israelí como la libanesa se comprometieron a establecer un grupo de coordinación militar, con el apoyo y la participación de Estados Unidos, para garantizar la aplicación general del acuerdo. Mientras, Washington movilizará a sus socios internacionales para que apoyen activamente a Beirut en la reconstrucción del país y la reactivación de su economía.

De acuerdo al plan, el ejército israelí realizará una retirada gradual de las posiciones que ocupa en el sur del Líbano. Posteriormente, el ejército libanés asumirá las medidas de seguridad y supervisará el desarme del grupo armado y partido miembro de la coalición de Gobierno, Hezbollah.

El acuerdo entre Líbano, Israel y Estados Unidos

El último 26 de junio, Líbano, Israel y Estados Unidos -tras seis rondas de negociaciones presenciales-firmaron un acuerdo. Sin embargo, Israel continuó perpetrando ataques en Líbano, mientras Hezbollah lanzaba cohetes contra el norte de Israel y las fuerzas ocupantes.

Hezbollah, un aliado de Irán y una de las fuerzas políticas más importantes de Líbano, rechazó el acuerdo y exigió que Israel, que cuenta con el apoyo de Estados Unidos, abandone Líbano incondicionalmente. El acuerdo contempla que las Fuerzas Armadas Libanesas asuman la seguridad de las zonas que Israel dejó, y que demuestren que han sido despojadas de las armas e infraestructuras de Hezbolá.

Desde Líbano dicen que por ahora nada cambió

El ejército libanés aún no se desplegó en Zawtar al-Gharbiya porque "las fuerzas israelíes no se habían retirado de las afueras ocupadas de la ciudad". En tanto, el alcalde de Froun le confirmó a la cadena Al Jazeera que "no había novedades" en la ciudad. "La situación sigue igual, y los rumores no son más que eso, rumores", agregó.

Por su parte, el alcalde de Srifa aseguró no haber sido notificado sobre las "zonas piloto" y resaltó que "nada cambió. Hoy es lo mismo que ayer y el ejército libanés tuvo presencia aquí durante toda la guerra”. Sin embargo, el acuerdo no estableció una fecha para la retirada de Israel de las zonas que ocupó, que representan una quinta parte del territorio libanés.

En marzo de este año, Israel, que nunca dejó de atacar Líbano, aseguró que lanzaba una ofensiva y ocupación masiva contra ese país vecino en represalia por unos cohetes lanzados por Hezbollah contra su territorio. Desde entonces, murieron más de 4300 libaneses y más de un millón fueron desplazados, según datos del Ministerio de Salud Pública del Líbano.