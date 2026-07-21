Sin promociones y con menos viajeros, el turismo en Catamarca atraviesa un escenario crítico: "Mayor intensidad"

El sector turístico de Catamarca atraviesa un escenario de profunda preocupación marcado por la baja en el movimiento de visitantes y una transformación en los hábitos de consumo. La crisis económica desatada por el gobierno de Javier Milei obliga a modificar la forma de vacacionar, que provoca una caída sustancial en la contratación de servicios turísticos profesionales. Ante este contexto, las agencias de viajes locales advierten sobre el impacto directo que esta dinámica genera en la sostenibilidad del rubro en la provincia.

El presidente de la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de Catamarca, Cristian Fernández, explicó que las familias optan "cada vez más por viajar en sus propios vehículos" y gestionar sus recorridos de manera independiente. Esta tendencia a prescindir de paquetes turísticos, excursiones guiadas y prestaciones formales busca abaratar costos, pero complica el futuro de las empresas del sector.

Los datos presentados por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) reafirman este escenario de desaceleración a nivel federal: se registró un 8% menos de turistas durante el último fin de semana largo por el Día del Trabajador en comparación con el año anterior. El informe señala además que los viajeros no solo acortaron la duración de sus estadías, sino que redujeron drásticamente su gasto promedio diario, concentrando el presupuesto en consumos básicos y recortando actividades recreativas y excursiones.

La demanda en territorio catamarqueño se concentró en propuestas culturales, gastronómicas y recreativas en puntos específicos como la Casa de la Puna, el Pueblo Perdido de la Quebrada y el Dique El Jumeal, mientras que municipios como Andalgalá lograron amortiguar la caída gracias a su oferta vinculada a la naturaleza y a la identidad local.

La problemática no es exclusiva a la región, ya que se replica en destinos consolidados del país como Salta y Puerto Iguazú, donde se registraron caídas en la ocupación hotelera de entre el 25% y el 30%. Sin embargo, Fernández remarcó en declaraciones para DeGremiales que en el territorio provincial el golpe se siente "con mayor intensidad" debido a deficiencias estructurales como la falta de herramientas de financiación para los viajeros y la carencia de campañas sostenidas de promoción que permitan posicionar al destino en el mapa nacional.

Derrumbe total: el empleo privado en Catamarca se desplomó un 12,3% en dos años y lidera la caída en el NOA

El entramado productivo y laboral del sector privado en Catamarca atraviesa un escenario crítico. Desde el inicio de la gestión del presidente Milei y la reelección del gobernador Raúl Jalil, la provincia registró una pérdida neta de 4.806 empleos registrados en el sector privado bajo la medición desestacionalizada. Un reciente informe realizado por la consultora Politikon Chaco reveló un desplome del 12,3%, exponiendo una severa vulnerabilidad en el mercado de trabajo local.

A nivel país, el empleo privado formal experimentó una contracción del 3,7% respecto a los valores de noviembre de 2023. Esto equivale a la pérdida de 235.419 puestos de trabajo acumulados en la era Milei, marcando el nivel de ocupación en este sector más bajo de los últimos cuatro años.

Al analizar la situación en el Noroeste Argentino (NOA), Catamarca se posiciona como la provincia con el mayor indicador de caída ocupacional de toda la región. Su retroceso supera al de La Rioja, que acumula una baja del 10,5% (3.447 puestos menos), y al de Santiago del Estero, que sufrió un descenso del 8,2% (4.422 empleos perdidos).

Con caídas de menor escala pero manteniendo la tendencia negativa, la región se completa con Salta, que registró una baja del 6,7% (8.538 trabajadores menos); Jujuy, con una contracción del 4,5% (2.676 puestos menos); y Tucumán, que mostró el impacto más leve dentro del NOA con un descenso del 1% (1.664 empleos perdidos).

El estudio evidencia un panorama fuertemente dispar entre las distintas provincias, donde la inmensa mayoría muestra retrocesos y solo dos logran mantener números positivos en comparación con noviembre de 2023. Se trata de Neuquén, que encabeza el crecimiento con un alza del 7,1% (10.176 empleos creados), y Río Negro, que registró una suba del 2,8% (3.092 puestos sumados). Por su parte, San Juan mostró un impacto marginal con una baja del 0,3%.