Un piloto español le hizo creer a pasajeros argentinos que habían ganado el Mundial.

La final del Mundial 2026 se vivió con máxima tensión en todo el mundo, pero algunos argentinos vivieron el desenlace de una manera muy particular: a bordo de un avión y sin la posibilidad de acceder a la transmisión en vivo del encuentro entre Argentina y España. En este contexto, los pasajeros dependían de la información que pudiese llegar desde la cabina y fue en ese entonces cuando el piloto de la aeronave aprovechó la ocasión para realizar un chiste de mal gusto.

Según se escucha en la grabación que se viralizó en redes sociales, el piloto tomó el micrófono e informó a los pasajeros que la definición entre la Selección Argentina y España había sido muy disputada, y que ambos equipos habían dejado todo en la cancha, pero realizó un anuncio que provocó la explosión de alegría entre quienes se encontraban a bordo.

“Fue un partido muy disputado hasta el final, prórroga incluida. Los equipos lo han dado todo. Pero la final del mundo, lamentablemente, solo la puede ganar uno”, arrancó diciendo el piloto a los pasajeros que escuchaban atentamente a los pasajeros. “Queríamos dar la enhorabuena a nuestros compatriotas argentinos”, se escuchó por los parlantes.

Una broma de mal gusto

Los pasajeros reaccionaron al instante. Se escucharon gritos, aplausos y festejos que inundaron la cabina ante la supuesta consagración de la Albiceleste. Muchos de los pasajeros interpretaron que la Argentina había obtenido un nuevo título mundial. Sin embargo, la emoción se apagó de inmediato: se trataba de una información que no era real.

Poco después, trascendió que España había derrotado a la Argentina por 1 a 0 en el tiempo suplementario y se había quedado con la Copa del Mundo. El anuncio realizado desde la cabina había sido una broma. La situación generó una reacción de sorpresa entre quienes habían celebrado la supuesta victoria.

Un piloto español le hizo creer a pasajeros argentinos que habían ganado el Mundial.

La situación también generó un tenso debate en redes sociales, donde el video se viralizó rápidamente. Algunos usuarios lo celebraron, pero otros cuestionaron la decisión de hacer un chiste con un acontecimiento deportivo de tanta importancia. Hasta el momento no trascendió que empresa operaba el vuelo ni cuál era el destino de la aeronave.

Entre los pasajeros se encontraba Fede Galarza, deportista argentino que viajaba a España para competir, quien en diálogo con CNN contó que se había puesto muy contento al escuchar el mensaje, pero que esa alegría duró muy poco, luego de que el piloto confirmara que en realidad España había obtenido su segundo título mundial.