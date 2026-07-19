Así quedó la tabla histórica de títulos en Mundiales, tras España campeón

Mundial: así está la lista de títulos y todos los campeones de la historia

El Mundial de fútbol tiene una gran historia, ya que comenzó en 1930 y ya tuvo 23 ediciones. Si bien hubo una larga interrupción durante la década de 1940 por la Segunda Guerra Mundial, siempre hubo torneos de la Copa del Mundo cada cuatro años. Apenas ocho Selecciones lograron ser campeonas en estos casi 100 años, por lo que vale la pena repasar cuáles son y cuántos trofeos se llevó cada una, una vez finalizado el certamen de 2026 en Norteamérica.

A pesar de que no se consagra desde Corea del Sur - Japón en 2002, Brasil todavía manda: es el único que disputó las 23 ediciones y el que más ganó, con cinco títulos. Lo siguen bien de cerca otras potencias tradicionales como Alemania, Italia y la Selección Argentina. En tanto, completan este ranking privilegiado Uruguay, Francia, Inglaterra y España.

La tabla histórica de títulos de los Mundiales de fútbol, tras la edición de 2026

Desde su primera edición en 1930, la Copa del Mundo ha tenido solo ocho selecciones como campeonas. La lista de países que lograron levantar el trofeo más codiciado del fútbol mundial son:

Brasil : 5 títulos (Mundiales de 1958, 1962, 1970, 1994, 2002).

: 5 títulos (Mundiales de 1958, 1962, 1970, 1994, 2002). Alemania : 4 títulos (1954, 1974, 1990, 2014).

: 4 títulos (1954, 1974, 1990, 2014). Italia : 4 títulos (1934, 1938, 1982, 2006).

: 4 títulos (1934, 1938, 1982, 2006). Argentina : 3 títulos (1978, 1986, 2022).

: 3 títulos (1978, 1986, 2022). España : 2 títulos (2010, 2026).

: 2 títulos (2010, 2026). Uruguay : 2 títulos (1930, 1950).

: 2 títulos (1930, 1950). Francia : 2 títulos (1998, 2018).

: 2 títulos (1998, 2018). Inglaterra: 1 título (1966).

En 1942 y 1946 la Copa Mundial de la FIFA no se realizó debido a la Segunda Guerra Mundial. Por eso, en el casi siglo que lleva el torneo, hay dos mundiales que no se realizaron.

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La FIFA confirmó que Uruguay ganó dos Mundiales y no cuatro, como dicen sus estrellas en la camiseta

Desde el país vecino siempre sostuvieron que los trofeos en los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928 deben sumarse a la lista, ya que era la máxima competición del fútbol que existía en aquella época. Como las Copas del Mundo comenzaron recién en 1930, la "Celeste" interpreta por su lado que las citas olímpicas deben ser consideradas como Mundiales. No obstante, una vez más, la FIFA le dejó en claro que sólo son válidas las conquistas de 1930 como local y la del memorable "Maracanazo" de 1950 ante el anfitrión en Río de Janeiro, Brasil.

Desde la empresa PUMA, que vistió a Uruguay en la Copa del Mundo de Qatar 2022, notificaron en 2021 a la AUF que, por pedido de la FIFA, debían quitar dos de las cuatro estrellas que vienen acompañando al escudo nacional. No obstante, los "charrúas" hicieron caso omiso y dejaron las cuatro en la remera hasta el momento.