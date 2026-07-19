Los 10 mejores momentos de Lionel Messi en la historia de los Mundiales

Lionel Messi cerró su historia en los Mundiales tras seis participaciones inolvidables. Repasá las diez jugadas y momentos que hicieron eterna su leyenda.

Lionel Messi escribió una de las páginas más extraordinarias de la historia del fútbol al disputar seis Copas del Mundo con la Selección Argentina. Desde aquel debut como un joven de 18 años en Alemania 2006 hasta su última función en el Mundial 2026, el rosarino construyó un legado que difícilmente vuelva a repetirse.

Con la conquista de Qatar 2022 como el punto más alto de su carrera, el capitán argentino logró completar una colección de récords, goles, asistencias y actuaciones memorables que lo consolidaron definitivamente como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Su camino mundialista estuvo marcado por la perseverancia, las frustraciones, las revancha y, finalmente, la gloria máxima.

A lo largo de dos décadas, Messi fue protagonista de distintas generaciones de la Selección Argentina. Compartió plantel con figuras como Juan Román Riquelme, Carlos Tevez y Javier Mascherano, fue dirigido por entrenadores de la talla de José Pekerman, Diego Maradona, Alejandro Sabella y Lionel Scaloni, y terminó levantando la Copa del Mundo como capitán en una de las finales más emocionantes de todos los tiempos.

Su historia en los Mundiales no se resume únicamente en títulos o estadísticas. También está compuesta por imágenes que quedaron grabadas para siempre: goles imposibles, asistencias magistrales, festejos inolvidables y actuaciones que cambiaron el rumbo de partidos decisivos. Cada torneo dejó una postal distinta que alimentó una leyenda que trascendió generaciones.

Tras cerrar su recorrido en el Mundial 2026, el nombre de Lionel Messi quedó definitivamente ligado a la historia grande de las Copas del Mundo. A continuación, un repaso por los diez momentos más importantes de su carrera mundialista.

Los mejores momentos de Lionel Messi en los Mundiales

1. La consagración en Qatar 2022

El momento más importante de toda su carrera llegó el 18 de diciembre de 2022. Después de haber disputado cinco Mundiales, Lionel Messi levantó por primera vez la Copa del Mundo tras una final inolvidable frente a Francia. Aquella imagen besando el trofeo se convirtió inmediatamente en una de las fotografías más icónicas de la historia del deporte.

2. El gol frente a Francia en la final de Qatar

En el partido más trascendental de su carrera, Messi volvió a aparecer cuando Argentina más lo necesitaba. Luego de que Francia reaccionara e igualara el encuentro, el capitán convirtió el 3-2 parcial durante el tiempo suplementario. Aunque el conjunto europeo volvió a empatar, la Selección Argentina terminó imponiéndose por penales para alcanzar la gloria.

3. El zurdazo que cambió la historia contra México

Después de la sorpresiva derrota frente a Arabia Saudita en el debut de Qatar 2022, Argentina estaba contra las cuerdas. En ese contexto apareció Messi con un potente remate desde afuera del área para abrir un partido que parecía imposible. Aquel gol no solo destrabó el encuentro, sino que cambió el ánimo de todo un país y encaminó el camino hacia el título.

4. El penal con el que abrió la final del Mundial

La presión era enorme, pero Messi volvió a responder. Desde los doce pasos venció a Hugo Lloris para establecer el 1-0 parcial en la final disputada en el estadio Lusail. Su serenidad en el momento más importante fue otra demostración de liderazgo y personalidad.

5. La jugada mágica ante Croacia

La semifinal frente a Croacia dejó una de las mejores jugadas de toda su carrera. Messi desbordó por la derecha, dejó completamente descolocado a Josko Gvardiol y asistió con precisión a Julián Álvarez para el segundo gol argentino. Aquella acción sintetizó su talento, inteligencia y vigencia a los 35 años.

6. El golazo a Irán en Brasil 2014

Brasil 2014 fue uno de los mejores Mundiales individuales de Messi. Entre sus grandes actuaciones sobresale el zurdazo al ángulo frente a Irán, ya en tiempo de descuento, para darle a Argentina un triunfo vital que aseguró la clasificación a los octavos de final. Fue uno de esos goles que solo pueden aparecer en los pies de los futbolistas diferentes.

7. La obra de arte contra Nigeria en Rusia 2018

En un Mundial muy complicado para la Albiceleste, Messi volvió a responder en el momento justo. Tras una asistencia perfecta de Éver Banega, controló el balón con una precisión extraordinaria y definió cruzado para abrir el marcador frente a Nigeria. Aquella conquista permitió que la Selección Argentina siguiera con vida en el torneo.

8. El debut soñado en Alemania 2006

Con apenas 18 años, José Pekerman decidió darle sus primeros minutos en una Copa del Mundo durante el partido frente a Serbia y Montenegro. Ese ingreso marcó el comienzo de una historia que terminaría convirtiéndose en una de las más grandes que haya visto el fútbol internacional.

9. Su primer gol en una Copa del Mundo

En ese mismo encuentro ante Serbia y Montenegro llegó también su bautismo goleador. Tras una asistencia de Carlos Tevez, Messi definió con enorme categoría para cerrar la goleada por 6-0 y empezar a construir una estadística que terminaría convirtiéndolo en uno de los máximos artilleros de la historia de los Mundiales.

10. El hat-trick en el Mundial 2026

Ya en la última Copa del Mundo de su carrera, Messi volvió a demostrar que seguía vigente. Frente a Argelia firmó un triplete memorable, una actuación que recordó sus mejores noches con la camiseta argentina y que confirmó que incluso en el cierre de su trayectoria seguía siendo determinante. Fue el broche perfecto para despedirse de los Mundiales dejando otra exhibición para el recuerdo.

Un legado que quedará para siempre

Más allá de los títulos, Lionel Messi dejó una huella imborrable en la historia de los Mundiales. Desde el adolescente que deslumbró en Alemania 2006 hasta el capitán que levantó la Copa en Qatar y cerró su recorrido en 2026, cada participación aportó un capítulo diferente a una carrera irrepetible.

Sus goles, asistencias, récords y actuaciones decisivas con la Selección Argentina lo convirtieron en un símbolo del fútbol mundial. Por eso, estos diez momentos representan mucho más que simples jugadas: resumen la trayectoria del futbolista que transformó cada Mundial en un escenario para hacer historia.