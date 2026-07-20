Las 3 razones por las que Lionel Scaloni duda en seguir como DT de la Selección Argentina

Las tres razones por las que Scaloni duda en seguir en la Selección Argentina.

Lionel Scaloni puso en duda su continuidad como entrenador de la Selección Argentina después de la derrota frente a España en la prórroga, en la final del Mundial 2026. El director técnico lleva casi ocho años al mando de la "Albiceleste" mayor y fue el máximo responsable de uno de los ciclos más gloriosos de la historia del equipo nacional.

Sin embargo, son varios los motivos que lo hacen dudar acerca de su futuro en el banco de suplentes argentino. En principio, el contrato vigente vencerá en diciembre próximo y habrá que ver qué sucede efectivamente con el padre de la "Scaloneta" más tarde.

La AFA de Claudio "Chiqui" Tapia quiere extenderle el vínculo por otras cuatro temporadas, con un suculento aumento del salario incluido. De hecho, confían en convencerlo cuando se enfríe la situación y baje la bronca por la caída en la definición por el título de la reciente Copa del Mundo.

Los 3 motivos por los que Scaloni puede irse de la Selección Argentina en 2026

El desgaste

Lógicamente, estar casi ocho años al mando de un Seleccionado tan importante implica también una carga mental y psicológica que no es tan accesible de sobrellevar. El hecho de llegar siempre a las instancias finales, tener a Lionel Messi que es seguido por todo el planeta fútbol y liderar un plantel de estrellas mundiales en el vestuario desgasta a cualquiera.

Alguna vez Marcelo Bielsa reconoció que se iba del Seleccionado por la "falta de energía", algo que se puede aplicar tranquilamente en este caso también. "Seguramente siga hasta diciembre y después haga un corte, necesito descansar", disparó el propio Scaloni en la zona mixta tras la derrota con España. El cuerpo técnico entiende que hay una gran relación con el plantel, pero que al mismo tiempo necesita oxigenarse un poco y cambiar de aire para reinventarse.

Las tres razones por las que Scaloni duda en seguir en la Selección Argentina.

La renovación del plantel, ya sin Messi

No será tan sencillo hacer el recambio necesario en cuanto a la generación de futbolistas, como el propio Scaloni llevó a cabo luego de Rusia 2018. Seguramente haya sido el último Mundial de varios futbolistas fundacionales de la "Scaloneta": Messi, Nicolás Otamendi, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Nicolás Tagliafico, Giovani Lo Celso y quizás hasta el propio Emiliano "Dibu" Martínez.

Entonces, de a poco, será el turno de la sangre joven de la mano de los Santiago Beltrán, Giuliano Simeone, Valentín "Colo" Barco, Nicolás Paz, Franco Mastantuono, Exequiel Palacios, Thiago Almada y José Manuel "Flaco" López. Ellos estarán acompañados por los consagrados a los que sí les da la edad para seguir con esta camiseta: Cristian "Cuti" Romero, Lisandro Martínez, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nicolás González, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

La situación familiar

Los padres de Scaloni tienen problemas de salud desde hace bastante tiempo, algo que el propio entrenador dejó en claro públicamente varias veces. Si bien el técnico vive en Mallorca y se encuentra con el plantel cada dos o tres meses, ese "resetearse" que mencionó el protagonista post España incluye la vida personal también.

El pujatense necesita estar más cerca de su círculo íntimo, pasar más tiempo con la familia y olvidarse un poco del fútbol por un tiempo. Ello también puede llegar a pesar y a inclinar la balanza para marcharse en enero del 2027.

Los números de Scaloni como DT de Argentina