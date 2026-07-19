Madonna: edad, altura, pareja y curiosidades de la famosa cantante

Este domingo 19 se llevará adelante la final por la Copa del Mundo 2026, de cuyo show de medio tiempo participará Madonna. El ícono pop formará parte del breve concierto junto a Shakira, Justin Bieber, la banda surcoreana BTS, Burna Boy, el director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel y el Coro PS22 junto a Coldplay. Si bien aquella es una de las artistas más populares, en la previa al evento se multiplicaron las búsquedas sobre su edad, altura, pareja y demás datos curiosos.
Qué edad tiene Madonna
Madonna Louise Ciccone nació el 16 de agosto de 1958, por lo que tiene 67 años. Es hija de Silvio Anthony Ciccone, un ingeniero de diseño italoestadounidense que trabajó para las compañías Chrysler y General Motors, y de Madonna Louise Fortin, una técnica de rayos X de ascendencia francocanadiense.
Cuál es la altura de Madonna
Madonna mide 1,65 m, según el sitio oficial IMDb. Es una altura promedio en lo que respecta al sexo femenino. De todas maneras, su talento y carisma arriba del escenario hacen que su tamaño sea un tema menor.
Quién es la pareja de Madonna
Madonna está en pareja con el exfutbolista profesional y modelo jamaicano Akeem Morris. Se conocieron en agosto de 2022 durante una sesión fotográfica para la portada de la revista Paper, pero no fue hasta mediados del 2024 que comenzaron una relación amorosa. A pesar de tener una diferencia de 38 años, siendo ella más grande que él, la familia del deportista ha revelado que la diva pop le cambió la vida completamente y de manera positiva.
Datos curiosos de Madonna
- Desde Like A Virgin en diciembre de 1984 hasta Secret en agosto de 1994, Madonna acumuló 36 éxitos consecutivos en el Top 10, un récord que ningún otro artista ha podido superar.
- Logró estar 29 semanas en el podio de los sencillos más escuchados y 516 semanas en el Top 40 desde su primer éxito en 1984.
- El primer éxito de Madonna en las listas británicas fue Holiday , que también fue su primer Top 10. Este fue reeditado en 1985 y alcanzó el segundo puesto, mientras que Into The Groove le daría el primer lugar en el Reino Unido ese mismo año.
- Madonna consiguió el récord de ser la artista femenina con la mayor número de álbumes número 1: Like A Virgin, True Blue, Like A Prayer, The Immaculate Collection, Evita, Ray of Light, Music, American Life, Confessions on a Dance Floor, Hard Candy, Celebration, MDNA.
- True Blue es el álbum de Madonna con mayor cantidad de éxitos: Papa Don't Preach, True Blue y La Isla Bonita.