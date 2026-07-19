Madonna: edad, altura, pareja y curiosidades de la famosa cantante. Foto: Prensa Libre: Hemeroteca PL/AFP

Este domingo 19 se llevará adelante la final por la Copa del Mundo 2026, de cuyo show de medio tiempo participará Madonna. El ícono pop formará parte del breve concierto junto a Shakira, Justin Bieber, la banda surcoreana BTS, Burna Boy, el director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel y el Coro PS22 junto a Coldplay. Si bien aquella es una de las artistas más populares, en la previa al evento se multiplicaron las búsquedas sobre su edad, altura, pareja y demás datos curiosos.

Qué edad tiene Madonna

Madonna Louise Ciccone nació el 16 de agosto de 1958, por lo que tiene 67 años. Es hija de Silvio Anthony Ciccone, un ingeniero de diseño italoestadounidense que trabajó para las compañías Chrysler y General Motors, y de Madonna Louise Fortin, una técnica de rayos X de ascendencia francocanadiense.

Madonna cantará en el show de medio tiempo de la final por la Copa del Mundo.

Cuál es la altura de Madonna

Madonna mide 1,65 m, según el sitio oficial IMDb. Es una altura promedio en lo que respecta al sexo femenino. De todas maneras, su talento y carisma arriba del escenario hacen que su tamaño sea un tema menor.

Quién es la pareja de Madonna

Madonna está en pareja con el exfutbolista profesional y modelo jamaicano Akeem Morris. Se conocieron en agosto de 2022 durante una sesión fotográfica para la portada de la revista Paper, pero no fue hasta mediados del 2024 que comenzaron una relación amorosa. A pesar de tener una diferencia de 38 años, siendo ella más grande que él, la familia del deportista ha revelado que la diva pop le cambió la vida completamente y de manera positiva.

Datos curiosos de Madonna