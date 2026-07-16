Messi y toda la Selección bailando Madonna: el video que compartió la reina del Pop y se hizo viral

Madonna compatió un video de la Scaloneta hecho con IA.

El furor por la Selección Argentina no conoce de límites y, esta vez, llegó directamente a las manos de la reina del pop. En las últimas horas, la mismísima Madonna sorprendió en Instagram al compartir en sus historias un video generado con inteligencia artificial, donde se puede ver a la Scaloneta bailando al ritmo de Danceteria, su más reciente lanzamiento musical.

El video en cuestión es una creación de la icónica cuenta de memes Tutanka, conocida por su humor ácido y sus ediciones virales. En el clip animado por IA, figuras clave del plantel como Lionel Messi, Lionel Scaloni y el resto de los jugadores, e incluso el propio presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, aparecen realizando complejas y divertidas coreografías pop con un realismo asombroso que rápidamente desató las risas de los usuarios en las redes sociales.

Más allá del humor y la sorpresa de ver a la máxima estrella de la música mundial interactuando con el fútbol de nuestro país, el meme cobró una relevancia especial debido a su propuesta visual. La edición de los movimientos y las poses de los futbolistas bajo el filtro de la inteligencia artificial adoptó una estética marcadamente ligada a la cultura pop y LGBT.

Este cruce de códigos provocó que el video se volviera un fenómeno viral sumamente celebrado, tendiendo un puente de complicidad y humor entre la comunidad gay y la pasión futbolera en las vísperas de otra final histórica. Una muestra más de que, cuando se trata de la Selección y de los grandes íconos populares, la cultura y el entretenimiento se fusionan en los lugares menos pensados.

Madonna.

Madonna y una nueva era de éxito

La cantante Madonna publicó su nuevo álbum de estudio, titulado Confessions II, una producción que funciona como la continuación conceptual de Confessions on a Dance Floor, uno de los trabajos más reconocidos de su trayectoria. La propuesta artística evita la reiteración estilística, optando en su lugar por una reinterpretación de los elementos musicales previos.

El desarrollo sonoro del disco prescinde de la nostalgia convencional, posicionando a la música electrónica como el eje estructurador de la narrativa general. A diferencia del balance entre la canción pop y la dinámica de club que caracterizó a la entrega original, esta producción se inclina hacia el electro-pop, reduciendo los formatos tradicionales de composición.