La Casa de la Moneda de EEUU acuñará una moneda de 1 dólar con la imagen de Trump

Imagen de una nueva moneda, en la que aparece el presidente de Estados Unidos, Donald Trump

La ​Casa de la Moneda de Estados Unidos comenzará a acuñar monedas de ‌1 dólar con ‌el rostro del presidente Donald Trump en el anverso, como parte de la conmemoración del 250.º aniversario de la independencia del país, anunció el miércoles el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

El diseño, ​que también ⁠incluye las leyendas "Liberty" (Libertad), "In God We Trust" (en ‌Dios confiamos) y "1776-2026" en el anverso ⁠y una imagen del ⁠águila calva del sello presidencial en el reverso, es una revisión de un boceto ⁠hecho público en octubre.

El reverso ​de aquel diseño mostraba a ‌Trump con el puño ‌cerrado en alto, enmarcado por las ⁠palabras "lucha, lucha, lucha", en referencia al intento de asesinato de que fue objeto en 2024.

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Trump dijo sentirse "honrado" por ​la moneda.

"Me ‌han regalado una moneda", dijo Trump en una entrevista con Fox Business. "Por lo que tengo entendido, eso es muy inusual".

Los críticos han ⁠cuestionado la legalidad del diseño.

Una ley estadounidense de 1866 establece que no se puede usar el retrato de ninguna persona viva en la moneda estadounidense, pero eso se refiere al papel moneda producido por la ‌Oficina de Grabado e Impresión. Las monedas son acuñadas por la Casa de la Moneda de Estados Unidos.

En 2020, el Congreso aprobó una ley que permitía al ‌secretario del Tesoro acuñar monedas de 1 dólar para conmemorar el 250.º aniversario, pero ‌prohibía los ⁠diseños que representaran a una persona viva.

El Tesoro de Estados Unidos ​no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Con información de Reuters