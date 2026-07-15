Lionel Scaloni agradeció a la hinchada y a sus jugadores: "Somos únicos y no es arrogancia"

El técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, se mostró nuevamente emocionado tras la victoria de Argentina contra Inglaterra y el pase a la final de la Copa del Mundo 2026. Aseguró que está feliz de poder, junto a los jugadores, darle una alegría "a todo el país".

"El otro día dije que este grupo no deja de soprprenderme. Vamos a intentar ganar, vamos a dejar todo pero después de esto es muy difícil intentar que la gente entienda lo que demuestran los jugadores. Somos únicos y no es arrogancia, es corazón", enfatizó en un mensaje para todo el país pero también para los detractores en todo el mundo que siguen cuestionando al equipo campeón del mundo en Qatar.

El entrenador argentino palpitó también la final del domingo a las 16 contra España, en la que Argentina buscará el bicampeonato. "La camiseta amerita dar todo hasta el final, no guardarse nada y han demostrado una vez más que lo sienten como todos", aseguró. Scaloni ganó cuatro títulos en la Mayor (Copa América 2021 y 2024, Finalissima 2022 y Mundial 2022).

Argentina le dio vuelta el partido a Inglaterra y está en la final de la Copa del Mundo

La Selección argentina le ganó 2-1 a Inglaterra, tras estar en desventaja, en un partido épico, emotivo y para el infarto y se metió en la gran final. El conjunto británico se había puesto en ventaja a través de Anthony Gordon, a los 10 minutos del complemento, pero los dirigidos por Lionel Scaloni lo dieron vuelta gracias a los goles de Enzo Fernández, a los 40, y Lautaro Martínez, a los 47.

La Selección Nacional jugará por segunda vez consecutiva la final del Mundia en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Por su parte, Inglaterra se medirá con Francia, un día antes pero a las 18:00 (hora argentina) por el tercer puesto en el Hard Rock Stadium de Miami.

"Las Malvinas son argentinas": la bandera que desplegó La Scaloneta

Al finalizar el partido, uno de los jugadores desplegó una bandera más que particular: una en favor de la Causa Malvinas, aún con todos los protocolos desde FIFA para evitar que haya en las tribunas (con la anuencia del Gobierno nacional, puntualmente de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva).

Una gran cantidad de imágenes circularon en redes en tiempo récord, muchas de ellas desenfocadas y desde las gradas: una en donde se aprecia a uno de los nuestros, Giovani Lo Celso, dejando en el suelo una bandera blanca con la leyenda "Las Malvinas son argentinas".