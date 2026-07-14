Un magistral Rodri vuelve a sus mejores tiempos para liderar el pase de España a la final

Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Semifinal - Francia contra España

El español Rodri ofreció el martes una auténtica lección magistral en el centro del campo frente a Francia, recuperando por fin ‌el nivel que le valió ‌el Balón de Oro de 2024, al liderar la imponente actuación del equipo de Luis de la Fuente que les llevó a la final del Mundial.

Veintidós meses después de romperse el ligamento cruzado en un choque con Thomas Partey, cuando jugaba con el Manchester City contra el Arsenal en la Premier League, el jugador de 30 años encontró el momento perfecto para ​volver a alcanzar el ⁠nivel que tenía antes de la lesión.

"Pasito a paso, un paso más, ‌el equipo está eufórico, es la segunda vez que estamos ⁠en una final y hay que estar ⁠tranquilos y descansar", dijo Rodri tras la victoria de España por 2-0.

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Las señales de que Rodri estaba volviendo a los niveles que habían sido tan ⁠fundamentales para el dominio del City en el fútbol inglés y ​europeo durante y después de la temporada 2022-2023, en ‌la que el club logró el triplete, ‌se habían hecho cada vez más evidentes a lo largo del ⁠torneo.

Pero fue el martes cuando Rodri ofreció una actuación que recordaba en gran medida al estado de forma que le valió su récord mundial de imbatibilidad, entre febrero de 2023 y mayo de 2024, cuando se mantuvo ​invicto con ‌el City de Pep Guardiola durante 74 partidos consecutivos.

Fue el eje central de una actuación de España en la que el obstinado equipo de De la Fuente frustró y asfixió a una selección francesa de la que se esperaba que deslumbrara con su ⁠ímpetu ofensivo.

En cambio, fue Rodri quien dominó, formando un triángulo defensivo inquebrantable con Aymeric Laporte y Pau Cubarsi para negar a Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Michael Olise el tiempo y el espacio que buscaban en el medio campo para poner en aprietos a Unai Simón.

Es revelador que el portero español no tuviera que realizar ninguna parada, ya que Rodri neutralizó con frecuencia el peligro potencial mucho ‌antes de que surgiera, quitándole el balón a Dembélé en el último momento o llevando repetidamente a Mbappé por callejones sin salida.

La frustración francesa se hizo evidente desde el principio, y el seleccionador Didier Deschamps se vio obligado a sustituir al ineficaz Adrien Rabiot en el entretiempo, en un intento infructuoso por ‌recuperar el control del centro del campo.

La distribución de Rodri, por su parte, mantuvo a Francia a la defensiva, ya que cambiaba el juego hacia los laterales Marc ‌Cucurella y Pedro ⁠Porro, todo ello mientras recorría más de 12,5 km en una actuación que regresó a España a la final.

"Por las ​características de uno y otro sabías que uno es más explosivo y otro de tenencia. Han sido sensacionales las ayudas de los laterales, de todo el equipo", apuntó Rodri.

Con información de Reuters