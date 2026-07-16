El regreso de Robert de Niro a Netflix: así es Susurran tu nombre, la película que promete suspenso e intriga

Robert de Niro protagoniza Susurran tu nombre, el nuevo thriller de Netflix.

El 28 de agosto llegará a Netflix Susurran tu nombre, una película que adapta el libro homónimo de Alex North. A poco más de un mes para el estreno, la plataforma lanzó un escalofriante trailer de este trhiller protagonizado por Adam Scott y Robert de Niro, donde este último persigue a un asesino en serie.

El avance arranca con una investigadora (Michelle Monaghan) entrando en un almacén de pruebas, donde encuentra una nota escrita a mano que pone: "Si dejas la puerta abierta...". Acto seguido, entra en escena Tom Kennedy, el personaje de Scott, un escritor de novela negra cuyo hijo de ocho años ha desaparecido. "Cerrar la puerta es fundamental; si no, te llamará al cristal. Si te sientes solo y quieres llorar, el hombre que susurra te irá a buscar", recita la voz en off de la mujer durante el resto de la nota, que es un poema, mientras las imágenes muestran al pequeño a punto de ser secuestrado.

Es entonces cuando Tom recurre a su padre, el inspector Pete Willis, interpretado por De Niro, del que se había distanciado, para pedirle ayuda. "Recuerdo al hombre que susurra y recuerdo que lo cazaste tú", le dice. "Lo hice hace 30 años y cumple la perpetua", afirma Willis. Instantes después comienza una frenética investigación para averiguar quién está tras el hombre susurrante y la desaparición del hijo de Kennedy. "Necesito que encuentres a mi hijo", replica, furioso, a su padre.

Dirigida por James Ashcroft (Atrapados en la oscuridad), a partir de un guion de Ben Jacoby (Bleed) y Chase Palmer (El alienista), Susurran tu nombre también cuenta en su reparto con Hamish Linklater, Michael Keaton, Owen Teague y Will Brill, entre otros. Joe y Anthony Russo, junto a Michael Disco y Angela Russo-Otstot, son los productores.

Cómo va a ser Focker in Law, la esperada comedia de Robert de Niro que también llega en 2026

En Focker in Law, los roles de la primera película de La familia de mi novia se invierten y ya no es más Greg Focker (Ben Stiller) quien padece a su suegro, Jack Byrnes (Robert De Niro). Ahora es Olivia Jones, personaje que interpreta Ariana Grande, quien debe ganarse el respeto de su suegro Greg, quien a su vez logra una buena impresión del patriarca Byrnes. El conflicto principal de la película ronda la brecha generacional y psicológica que hay entre Greg y la nueva novia de su hijo Henry, quien rompe con el estereotipo de novia ingenua.

Entre bromas –o no–, Olivia cuestiona la sobreprotección que Greg tiene sobre Henry y menciona en varias ocasiones que “lo liberará de sus garras”. Sin embargo, esto no es tomado a la ligera por el suegro sobreprotector. En el tráiler, Olivia se presenta como una mujer inteligente que llegó a trabajar con el FBI en negociaciones con criminales, lo que le da una considerable ventaja sobre el padre de su novio. Por su parte, Greg sospecha de Olivia y no la cree correcta para su hijo. Incluso, llega a describirla como alguien entrenada para manipular, lo que los lleva a tener una divertida rivalidad.

Para dificultad de Greg, Olivia se vuelve muy cercana a Jack, quien llega a considerarla para “el círculo de confianza” que vimos en la primera entrega. La película vuelve a contar con las actuaciones de Blythe Danner, Teri Polo y Owen Wilson. La película llegará a los cines argentinos en noviembre de 2026 y marca el regreso de Robert De Niro a la comedia.