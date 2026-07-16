La Selección Argentina accedió a la final del Mundial 2026 y "Dibu" Martínez podría cumplir una promesa que realizó sobre su futuro en el seleccionado. (FOTO: AFA).

La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 frente a España reactivó una frase que Emiliano "Dibu" Martínez pronunció hace más de un año y que, en aquel momento, parecía casi imposible de imaginar. Con la posibilidad de la cuarta estrella en el horizonte, el arquero campeón del mundo volvió a estar en el centro de la escena por una promesa que podría marcar el cierre de una de las etapas más exitosas de la historia del seleccionado: retirarse de la "Albiceleste" si consigue otro título mundial.

Después del histórico triunfo sobre Inglaterra en semifinales, el equipo de Lionel Scaloni quedó a un solo partido de defender la corona conquistada en Qatar 2022. Mientras el plantel ya piensa en la definición ante España, resurgen aquellas declaraciones del marplatense, quien aseguró en más de una oportunidad que, si Argentina lograba dos Copas del Mundo consecutivas, consideraría que su ciclo con la camiseta celeste y blanca estaría cumplido.

La promesa que hizo Dibu Martínez y nunca cambió

La primera vez que el arquero habló públicamente sobre esta posibilidad fue en diciembre de 2024, durante un especial realizado por AFA Estudio para recordar el segundo aniversario de la conquista en Qatar. En una charla distendida junto a Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Gonzalo Montiel y Lautaro Martínez, "Dibu" sorprendió a todos con una frase tan inesperada como contundente: si la Selección Argentina volvía a ser campeona del mundo, se retiraría del seleccionado.

Lejos de tratarse de un comentario aislado, el marplatense ratificó esa postura unos meses más tarde. En marzo de 2025, durante una entrevista con la periodista Sofía Martínez, volvió a sostener que cumpliría su palabra en caso de conquistar una segunda Copa del Mundo consecutiva.

En aquella oportunidad explicó que siempre le gustó cumplir las promesas que hace y aseguró que también es importante saber dar un paso al costado en el mejor momento. Incluso puso como ejemplo la decisión de Ángel Di María de despedirse de la Selección tras alcanzar todos los objetivos posibles con la camiseta argentina.

Un adiós con apenas 33 años

Si mantiene su decisión, la final frente a España podría convertirse en el último partido de Martínez con la camiseta de Argentina. El portero, surgido de las inferiores de Independiente, llegaría a ese hipotético retiro con apenas 33 años, todavía en plenitud futbolística y siendo considerado uno de los mejores arqueros del mundo.

Su posible despedida tendría un enorme impacto dentro del ciclo de Scaloni. Desde que asumió definitivamente la titularidad, Dibu se convirtió en una pieza decisiva de la renovación del seleccionado, no solo por sus actuaciones bajo los tres palos sino también por su personalidad en los momentos más importantes.

Sus atajadas en definiciones por penales, su liderazgo dentro del grupo y su fortaleza emocional fueron determinantes para la conquista del Mundial de Qatar, las Copas América y la Finalissima. Ahora está a 90 minutos —o quizás un poco más— de sumar otro capítulo inolvidable a una carrera repleta de logros.

Los números que respaldan la leyenda de Dibu Martínez

Las estadísticas reflejan el peso que tuvo Martínez desde su debut con la "Albiceleste". Hasta el momento, lleva disputados 66 partidos oficiales e internacionales con la Selección Argentina, logró mantener el arco invicto en 42 ocasiones y recibió 32 goles, números que lo ubican entre los arqueros más determinantes de la historia reciente del equipo nacional. En su palmarés ya aparecen el Mundial de Qatar 2022, las Copas América 2021 y 2024 y la Finalissima 2022. Sin embargo, el desafío más importante todavía está por delante.

Este domingo, cuando Argentina salga al campo para disputar la final del Mundial 2026 frente a España, Dibu Martínez no solo buscará levantar una nueva Copa del Mundo. También tendrá la posibilidad de cumplir aquella promesa que hizo hace meses y despedirse de la Selección en el momento más alto de su carrera, con otra estrella sobre el escudo y un lugar asegurado entre las máximas leyendas del fútbol argentino.