Los jugadores de la Selección Argentina descubrieron qué decía el machete de Pickford: "La próxima, la pico"

Los jugadores de Argentina descubrieron qué decía el machete de Pickford

La Selección Argentina venció 2 a 1 a Inglaterra con los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez por la semifinal del Mundial 2026 sobre el cierre del partido evitando así tanto el alargue como los penales. Claro que, Jordan Pickford -arquero del seleccionado inglés- tenía preparado el machete por si el encuentro llegaba a la última instancia.

Los futbolistas de la "Albiceleste" no sólo lo descubrieron una vez culminado el duelo, sino que también se rieron de lo que el hombre de Everton tenía escrito y el video del momento se hizo viral en las redes sociales.

Los jugadores de la Selección Argentina descubrieron el machete de Pickford en Inglaterra en el Mundial 2026

Marcelo "Daddy" D'Andrea, histórico masajista del seleccionado nacional, encontró la botella de agua del guardameta y luego los propios representantes argentinos comenzaron a analizar con él los planes que tenía el arquero y dónde tenía pensado patear cada uno de ellos. Marcos Senesi, Nicolás González, Lionel Messi y Enzo Fernández se acercaron para mirar aún más en detalle y el diálogo que tuvieron fue traducido por una cuenta en las redes sociales.

El volante del Chelsea, autor del empate para Argentina, fue quien esbozó el "la próxima la pico", al ver que Pickford tenía anotado que ejecutaría su remate al medio del arco.

El plan de la Selección Argentina antes de la final del Mundial 2026 contra España tras eliminar a Inglaterra

La Selección Argentina no tiene descanso en el Mundial 2026, después de haber consumado una nueva hazaña durante el ciclo de Lionel Scaloni como entrenador. El director técnico dispuso un entrenamiento matutino desde las 11.30 locales (las 12.30 de Argentina) en Atlanta, Estados Unidos. La práctica de este jueves 16 será simplemente regenerativa y de recuperación para los futbolistas que jugaron más de 30 minutos ante el combinado británico.

El resto tendrá tareas más intensas desde el plano físico para cerrar filas en cuanto a la puesta a punto futbolística óptima, de cara a la definición por el trofeo de la Copa del Mundo que tendrá lugar en el MetLife Stadium el domingo 19 de julio.

La botella con el machete de Jordan Pickford, arquero de Inglaterra

Cuándo juega Argentina contra España la final del Mundial 2026: hora, TV y cómo ver el partido online

La final del Mundial 2026 se disputará el domingo 19 de julio, desde las 16 (hora de Argentina), en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, escenario elegido para albergar el encuentro que definirá al nuevo campeón del mundo. Argentina buscará revalidar el título obtenido en Qatar 2022 y tendrá como rival a España, uno de los grandes favoritos del certamen y una de las selecciones con mejor rendimiento del torneo.

Antes de la gran definición, el sábado 18 de julio se jugará el partido por el tercer puesto entre los perdedores de ambas semifinales: Francia e Inglaterra. Ese encuentro tendrá lugar en Miami.