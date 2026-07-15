A horas del partido con Inglaterra: murió un histórico periodista deportivo

El periodismo y el deporte están de duelo tras la inesperada partida de un pionero de las transmisiones radiales.

El deporte y el periodismo de la provincia de Buenos Aires se vistieron de luto este miércoles 15 de julio, en una jornada cargada de expectativa nacional. A tan solo unas horas de que la Selección Argentina se enfrente a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026, se conoció la triste noticia del fallecimiento de José "Pepe" Piquero, un histórico referente y pionero de las transmisiones deportivas radiales.

Piquero, quien tenía 87 años, murió de manera imprevista y dejó un vacío enorme en la comunidad de Tres Arroyos y en toda la región. El histórico comunicador fue nada menos que el primer comentarista de fútbol en las transmisiones de la icónica emisora LU24, allá por 1969, año en que la radio dio sus primeros pasos.

El periodismo y el deporte están de duelo tras la inesperada partida de un pionero de las transmisiones radiales.

Nacido en la localidad bonaerense de Cascallares, pueblo por el que sentía un profundo amor, "Pepe" combinó durante décadas su pasión por los micrófonos con su actividad en la producción agropecuaria. Su voz y sus análisis marcaron a generaciones de oyentes que seguían el fútbol local a través del dial.

Quién fue "Pepe" Piquero, histórico periodista deportivo

Actualmente retirado de la actividad periodística, Piquero vivía en la intersección de las calles Sarmiento y Sebastián Costa, en Tres Arroyos. Curiosamente, hace apenas una semana, su nombre había estado en las noticias locales tras sufrir un tremendo susto: un auto chocó contra el frente de su casa e ingresó accidentalmente a la vivienda mientras él dormía.

La noticia de su partida generó una profunda conmoción entre colegas, amigos y vecinos, quienes lo recordaron como un hombre emprendedor, un excelente profesional y un amigo de fierro. Su fallecimiento coincide con un día de máxima tensión y emoción para el país, que aguarda el trascendental choque mundialista entre el equipo de Lionel Scaloni e Inglaterra en Atlanta.