Dónde nació Thomas Tuchel, DT de la Selección de Inglaterra en el Mundial 2026

Thomas Tuchel en un juego con Inglaterra. (Crédito de foto: Phil Duncan/Every Second Media)

Nacido el 29 de agosto de 1973 en la pequeña localidad de Krumbach, en el estado de Baviera, Alemania, Thomas Tuchel ha consolidado su nombre en la élite del fútbol mundial gracias a su obsesiva atención al detalle y su fuerte personalidad. Tras asumir el banquillo de la Selección nacional de Inglaterra a comienzos de 2025, el técnico germano asumió la inmensa responsabilidad de conducir a la generación dorada de los "Tres Leones" (en alusión al escudo inglés) en la Copa Mundial 2026 de la FIFA.

Con una mirada analítica y una exigencia inquebrantable, Tuchel ha inyectado un gen competitivo a un equipo que busca desesperadamente romper su larga sequía de títulos internacionales.

Tuchel: táctica, rigor y un recorrido de élite en Europa

La propuesta futbolística de Thomas Tuchel se caracteriza por la flexibilidad táctica, la presión y una planificación defensiva. Su reputación como uno de los grandes pensadores del juego moderno se cimentó a lo largo de una brillante trayectoria en las ligas más competitivas del planeta.

Comenzó a destacar en el Mainz 05 alemán antes de dar el salto al Borussia Dortmund, donde conquistó la Copa de Alemania. Posteriormente, comandó al Paris Saint-Germain a múltiples coronas de la Ligue 1 y a su primera final de la UEFA Champions League. Su consagración definitiva llegó al mando del Chelsea de Inglaterra, club con el que levantó la Champions League en 2021, la Supercopa de la UEFA y el Mundial de Clubes. Antes de ser tentado por el combinado nacional británico, Tuchel dirigió al gigante Bayern de Múnich, sumando una Bundesliga más a su nutrido palmarés.

Thomas Tuchel en conferencia de prensa.(Crédito de foto: Hanna Peters / FIFA)

El gran camino con los Tres Leones

El impacto de Thomas Tuchel al frente de la selección inglesa ha sido inmediato y sumamente exitoso. En la Copa del Mundo de 2026, el entrenador ha impregnado su filosofía de "amor duro", exigiendo el máximo rendimiento a estrellas de la talla de Jude Bellingham y Harry Kane.

Bajo su liderazgo, Inglaterra ha demostrado un carácter indomable en el torneo. Los británicos lideraron con paso firme el Grupo L y luego superaron duras batallas eliminatorias tras vencer a la República Democrática del Congo en dieciseisavos de final, derrotar a México en octavos y revertir un duro encuentro ante Noruega para imponerse por 2-1 en los cuartos de final. Con este gran rendimiento, Tuchel ha guiado a Inglaterra de regreso a las semifinales de la Copa del Mundo, donde se medirá en un duelo histórico frente a la Argentina de Lionel Scaloni.