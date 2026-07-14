Quién es la novia de Pedri: así es Alejandra Dorta y a qué se dedica

Alejandra Dorta nació en Tenerife y desarrolla su carrera como modelo y creadora de contenido en redes sociales

El presente futbolístico de Pedri vuelve a captar la atención de los aficionados, pero su vida fuera de las canchas también despierta curiosidad. Mientras el mediocampista español afronta una nueva edición del Mundial con la Selección de España, comparte este momento junto a su familia y a Alejandra Dorta, su pareja desde hace poco más de un año.

Quién es Alejandra Dorta, la pareja de Pedri

Aunque Pedri siempre procuró mantener su vida privada alejada de la exposición mediática, algunos detalles de su relación sentimental trascendieron con el paso del tiempo. Su novia es Alejandra Dorta, una joven originaria de Tenerife que, al igual que el futbolista, nació en las Islas Canarias.

Cinco años mayor que el jugador de la Selección de España, Alejandra desarrolla su carrera como modelo y creadora de contenido en redes sociales. Actualmente reside en Madrid, aunque viaja con frecuencia a Barcelona para acompañar al futbolista durante la temporada. Su presencia en las tribunas se volvió habitual en los últimos meses, donde suele apoyar al mediocampista en sus compromisos deportivos.

Cómo comenzó la historia de amor entre Pedri y Dorta

La relación entre Pedri y Alejandra Dorta comenzó en 2024, según reveló en su momento el periodista Javi Hoyos. En aquella primera etapa, el vínculo avanzó rápidamente y el futbolista incluso llegó a presentar a la joven ante su familia.

Sin embargo, con el correr de los meses atravesaron algunas diferencias que derivaron en un distanciamiento. Pese a ello, ambos decidieron darse una nueva oportunidad durante el verano de 2025.

Desde esa reconciliación, la pareja consolidó la relación y volvió a mostrarse unida, aunque manteniendo un perfil reservado frente a los medios de comunicación. Esa discreción es una de las características que define el vínculo, ya que ambos prefieren preservar su intimidad y limitar las apariciones públicas.

A qué se dedica Alejandra

Más allá de ser conocida por su relación con Pedri, Dorta construyó una comunidad propia en las redes sociales. En Instagram supera los 124.000 seguidores, donde comparte publicaciones relacionadas con viajes, moda y distintos momentos de su vida cotidiana.

Su actividad como creadora de contenido le permitió ganar visibilidad en los últimos años, aunque evita convertir su vida sentimental en el eje principal de sus publicaciones. En su perfil predominan las imágenes de paisajes, experiencias personales y colaboraciones vinculadas al mundo de la moda y el estilo de vida.

Ese perfil bajo también explica por qué existen pocos datos públicos sobre su vida privada, una decisión que mantiene desde antes de comenzar su relación con el futbolista español.

La relación comenzó en 2024 y, tras atravesar un breve distanciamiento, ambos decidieron darse una nueva oportunidad.

Una relación consolidada mientras crece la carrera de Pedri

A sus 23 años, Pedri atraviesa una etapa de gran protagonismo tanto en el Barcelona como en la Selección de España. En paralelo, su relación con Alejandra Dorta parece haber encontrado estabilidad después de los altibajos iniciales.

Mientras el mediocampista continúa enfocado en los desafíos deportivos, su pareja mantiene una intensa actividad en redes sociales y acompaña cada paso de su carrera desde las tribunas cuando sus compromisos se lo permiten.

Aunque ambos eligieron vivir el romance con discreción, la historia entre Pedri y Alejandra Dorta despertó el interés de los seguidores del fútbol español. La combinación entre una prometedora carrera deportiva y una vida personal cuidadosamente resguardada convirtió a la pareja en una de las más comentadas del momento, siempre manteniendo el equilibrio entre la exposición pública y la privacidad.