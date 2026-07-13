A qué hora juegan España vs. Francia en las semifinales del Mundial 2026

España vs Francia.

El Mundial 2026 entra en su recta decisiva y ya tiene definido uno de los cruces más atractivos del certamen. Francia y España se enfrentarán por un lugar en la final después de eliminar a Marruecos y Bélgica, respectivamente, en una llave que reúne a dos de las Selecciones más poderosas del fútbol internacional.

El partido despierta una enorme expectativa entre los fanáticos. De un lado estará la potencia ofensiva liderada por Kylian Mbappé y, del otro, una promesa del fútbol mundial como es Lamine Yamal. El ganador se convertirá en el primer finalista de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Cuándo y a qué hora juegan Francia vs España

La semifinal entre Francia y España se disputará el martes 14 de julio en el Dallas Stadium (AT&T Stadium), ubicado en Arlington, Texas. El encuentro comenzará a las 16 (hora de Argentina) y definirá al primer seleccionado que disputará la final del Mundial 2026.

Los datos del partido

Instancia: Semifinal del Mundial 2026.

Semifinal del Mundial 2026. Fecha: Martes 14 de julio.

Martes 14 de julio. Hora: 16 (hora de Argentina).

16 (hora de Argentina). Estadio: Dallas Stadium (AT&T Stadium), Arlington.

Dallas Stadium (AT&T Stadium), Arlington. Árbitro: Iván Barton (San Salvador).

Iván Barton (San Salvador). TV: DSports y Telefe.

DSports y Telefe. Streaming: DGO, MiTelefe y Paramount+.

Cómo llegan Francia y España a la semifinal

Francia accedió a esta instancia luego de dejar en el camino a Marruecos, lo que reafirma su condición de candidata al título. Con Mbappé como principal referencia ofensiva, el conjunto dirigido por Didier Deschamps buscará disputar una nueva final mundialista.

España, por su parte, eliminó a Bélgica y volvió a mostrar un funcionamiento sólido, basado en la posesión de la pelota, la circulación y la intensidad para recuperar el balón. La Roja intentará volver a una final del mundo con una generación que combina experiencia y juventud.

El enfrentamiento reedita una rivalidad histórica entre dos potencias europeas que protagonizaron numerosos cruces oficiales a lo largo de más de un siglo y que ahora vuelven a verse las caras con el objetivo máximo de alcanzar la definición del campeonato.

Selección de Francia.

Cuándo se juega la final del Mundial 2026

La gran final del Mundial 2026 se disputará el domingo 19 de julio, desde las 16 (hora de Argentina), en el New York/New Jersey Stadium, ubicado en East Rutherford, estado de Nueva Jersey.

El estadio, inaugurado en 2010, es la casa de los New York Giants y los New York Jets de la NFL. Además, fue sede de la final de la Copa América Centenario 2016, recordada por la victoria de Chile sobre la Selección argentina en la definición por penales. El vencedor de Francia vs España obtendrá el primer boleto para ese partido decisivo y quedará a un solo paso de conquistar el título más importante del fútbol mundial.