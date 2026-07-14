Reino Unido probará su preparación ante ataque híbrido en mayor ejercicio de defensa en décadas

Se puede ver una placa en la entrada del edificio del Ministerio de Defensa, en Londres

​Reino Unido anunció el martes que el año que viene llevará a cabo su mayor ejercicio ‌de defensa nacional en ‌décadas, con el objetivo de poner a prueba su capacidad para hacer frente a amenazas híbridas como los ciberataques, la desinformación y el sabotaje de infraestructuras críticas.

Reino Unido y sus aliados europeos han acelerado rápidamente sus preparativos de defensa desde que Rusia invadió ​Ucrania en 2022, ⁠y la OTAN ha advertido que Moscú podría ‌estar listo para atacar Europa en 2030. ⁠Londres ha señalado que Rusia ⁠ha intensificado las amenazas híbridas, desde ataques físicos y cibernéticos hasta la guerra de información.

Aunque el escenario del ⁠simulacro se mantendrá en secreto, el Gobierno ha ​señalado que pondrá a prueba la ‌preparación de Gran Bretaña ante ‌ataques híbridos y complementará un ejercicio de gestión ⁠de crisis de la OTAN diseñado para evaluar cómo los aliados coordinan las respuestas políticas y militares ante crisis de seguridad graves.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El ejercicio, de varios ​días de ‌duración, contará con la participación de ministros y cientos de funcionarios de todo el Gobierno y del sector público, dijo el martes el ministro Darren Jones.

Reino Unido también ha actualizado ⁠su lista oficial de las principales amenazas a las que se enfrenta, añadiendo los intentos de interferir en la democracia, como la injerencia electoral, las campañas de desinformación o las operaciones de influencia extranjera.

En total se añadieron siete nuevos riesgos, entre los que se incluyen los ciberataques ‌contra la infraestructura de datos, la infraestructura hidráulica y los sistemas policiales, así como un riesgo de "fallo de resiliencia digital" basado en las lecciones aprendidas de la interrupción del servicio de CrowdStrike en 2024, que provocó ‌el colapso de más de 8 millones de computadores con Windows de Microsoft en todo el mundo.

El Gobierno dijo ‌que también pondría ⁠en marcha una campaña nacional de sensibilización a finales de este año para animar ​a los hogares a prepararse para emergencias como fenómenos meteorológicos extremos, inundaciones y ciberataques.

Con información de Reuters