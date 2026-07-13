El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos y Anticorrupción de Asunción, presidido por Elsa García e integrado por Adriana Planás y Matías Garcete, condenó a 2 años de al exsenador Edgardo Kueider y a 1 año y 10 meses a su pareja y exsecretaria, lara Guinsel Costa, por tentativa de contrabando. Ambas penas son suspensión de la ejecución.

El exsenador fue detenido la madrugada del 4 de diciembre de 2024, luego que agentes de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios encontraron poco más de US$ 211 mil, 640 mil guaraníes y cerca de $4 millones. El dinero lo llevaba en distintos bolsos y mochilas que transportaba dentro del Chevrolet Trailblazer en el que viajaba desde Foz do Iguazú, Brasil, hacia Ciudad del Este, Paraguay.

Al trascender el caso se generó un cimbronazo en la política local y pocos días después, fue expulsado del Senado por una amplia mayoría de 61 votos a favor, con solo una abstención y cinco votos negativos. Tanto Kueider como Guinsel Costa fueron acusados por el fiscal Ysrael Villalba Ramírez por haber sido “hallados en flagrancia, movilizando dinero en efectivo en territorio aduanero, sin la documentación que acredite su introducción legal al país”.

Tras la imputación por contrabando, Kueider y su acompañante fueron beneficiados con el arresto domiciliario en un departamento de lujo de Asunción. Sin embargo, tuvieron que mudarse a principios de febrero a otro inmueble también en la capital paraguaya. En las últimas semanas, la Cámara Federal de San Isidro rechazó un pedido de eximición de prisión. Esto implica que, cuando vuelva a la Argentina, el ex senador quedará detenido de inmediato.

La jueza García fundamentó la decisión al señalar que "constituye contrabando toda acción, omisión, operación o manejo tendiente a introducir al país o extraer de él mercaderías en violación a las leyes aduaneras". En ese sentido, el tribunal aclaró que el dinero en efectivo no declarado se encuadra perfectamente dentro de esta categoría legal al momento de cruzar la frontera.

Asimismo, la magistrada explicó que en este caso particular no se llegó a consumar el delito en su totalidad debido a la rápida intervención de las autoridades. "No se produjo el resultado típico, puesto que si bien los acusados ingresaron al territorio nacional con dinero sin declarar, se procedió a la inmediata incautación del mismo. Sin embargo, la legislación vigente también castiga la tentativa", precisó García.

Tras conocer la sentencia a dos años de prisión con suspensión de la ejecución, Kueider adelantó que presentará una "contundente apelación". El exsenador rechaza el fallo al considerar que "no se aplicó correctamente el Código Penal paraguayo ni la legislación comparada con respecto a que el dinero no constituye mercadería".

Qué otras causas recaen sobre Kueider

El caso de Kueider no se limita a la acusación por contrabando. Recientemente, fue procesado en Paraguay por lavado de activos, a raíz de la compra de seis departamentos y cocheras en un edificio de lujo en Asunción. La Fiscalía sospecha que los fondos utilizados provienen de actividades ilícitas.

En Argentina, el exparlamentario enfrenta dos expedientes por supuesto enriquecimiento ilícito. Una se tramita en Concordia y analiza su patrimonio desde 1999, cuando fue electo concejal; mientras que otra está a cargo de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, en San Isidro, y se originó en 2017, a partir de la causa Securitas.

Cuáles son las otras causas en las que está involucrado Kueider. (Foto: Juan Pablo Pino. EFE).

Había sido elegido en 2019 como senador de Entre Ríos con el 45,46% de los votos por la lista del Frente de Todos, pero en febrero de 2023 se separó del bloque para crear Unidad Federal junto a los senadores Carlos "Camau" Espínola (Corrientes) y Alejandra Vigo (Córdoba).

Desde su banca, fue uno de los legisladores que se desligó del bloque peronista y le dio un apoyo clave para que el gobierno de Javier Milei pueda aprobar proyectos como la Ley Bases y el Paquete Fiscal, entre otras iniciativas.