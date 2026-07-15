Con cambios: la posible formación de Argentina vs. Inglaterra en el Mundial 2026

La Selección Argentina tendrá cambios en la formación frente a Inglaterra, por la semifinal del Mundial 2026. El equipo dirigido por Lionel Scaloni disputará un encuentro histórico en Atlanta, Estados Unidos, en busca de avanzar a la gran final del domingo contra España. El once no será el mismo que viene de derrotar a Suiza por 3-1 en la prórroga, en los cuartos de final.
En principio, solamente habrá una o dos modificaciones en la alineación, que podría tener otro esquema táctico también. Si el entrenador decide sostener el 4-4-2, Nicolás González se perfila para ingresar por Rodrigo De Paul o por Enzo Fernández. Si el dibujo muta a un 5-3-2, entonces aparecerá el subcapitán Nicolás Otamendi como un tercer central en reemplazo del "Motorcito" o del ex River Plate. En ese caso, el propio González podría estar en el sitio de Nicolás Tagliafico.
Otra posibilidad es que Giuliano Simeone o Gonzalo Montiel entren por Nahuel Molina para ser el carrilero derecho, aunque el hijo del "Cholo" sumó pocos minutos en esta Copa del Mundo y sería llamativo que esté desde el arranque en un encuentro de semejante magnitud. El resto de los elegidos serían los mismos que eliminaron a los suizos en la instancia anterior.
De esta manera, la formación de la Selección Argentina vs. Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026 sería con Emiliano "Dibu" Martínez; Nahuel Molina, Cristian "Cuti" Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul o Nicolás Otamendi, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández o Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez.
¿Cuándo es el próximo partido de Argentina en el Mundial 2026?
Si gana contra Inglaterra: enfrentará a España el domingo 19 de julio a las 16 horas de Argentina e irá por la cuarta estrella de su historia, en Nueva Jersey.
Si pierde frente a Inglaterra: la "Albiceleste" se medirá con Francia por el tercer puesto en el certamen, el sábado 18 de julio desde las 18 en Miami.
Cómo ver Argentina vs. Inglaterra: hora, TV en vivo y streaming
El encuentro por la semifinal del Mundial 2026 será en Atlanta, Estados Unidos, el miércoles 15 de julio a las 16 horas de Argentina. La transmisión en vivo en la televisión será de TyC Sports, Telefe, la TV Pública y DSports. En tanto, el streaming online será de MiTelefe, TyC Sports Play, DGO, Disney+, Paramount+ y la TV Pública en vivo en YouTube.