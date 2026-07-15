Con cambios: la posible formación de Argentina vs. Inglaterra en el Mundial 2026

La formación de la Selección Argentina vs. Inglaterra en el Mundial 2026 (foto: AFA).

La Selección Argentina tendrá cambios en la formación frente a Inglaterra, por la semifinal del Mundial 2026. El equipo dirigido por Lionel Scaloni disputará un encuentro histórico en Atlanta, Estados Unidos, en busca de avanzar a la gran final del domingo contra España. El once no será el mismo que viene de derrotar a Suiza por 3-1 en la prórroga, en los cuartos de final.

En principio, solamente habrá una o dos modificaciones en la alineación, que podría tener otro esquema táctico también. Si el entrenador decide sostener el 4-4-2, Nicolás González se perfila para ingresar por Rodrigo De Paul o por Enzo Fernández. Si el dibujo muta a un 5-3-2, entonces aparecerá el subcapitán Nicolás Otamendi como un tercer central en reemplazo del "Motorcito" o del ex River Plate. En ese caso, el propio González podría estar en el sitio de Nicolás Tagliafico.

La formación de la Selección Argentina vs. Inglaterra en el Mundial 2026 (foto: AFA).

Otra posibilidad es que Giuliano Simeone o Gonzalo Montiel entren por Nahuel Molina para ser el carrilero derecho, aunque el hijo del "Cholo" sumó pocos minutos en esta Copa del Mundo y sería llamativo que esté desde el arranque en un encuentro de semejante magnitud. El resto de los elegidos serían los mismos que eliminaron a los suizos en la instancia anterior.

De esta manera, la formación de la Selección Argentina vs. Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026 sería con Emiliano "Dibu" Martínez; Nahuel Molina, Cristian "Cuti" Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul o Nicolás Otamendi, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández o Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez.

¿Cuándo es el próximo partido de Argentina en el Mundial 2026?

Si gana contra Inglaterra: enfrentará a España el domingo 19 de julio a las 16 horas de Argentina e irá por la cuarta estrella de su historia, en Nueva Jersey.

Si pierde frente a Inglaterra: la "Albiceleste" se medirá con Francia por el tercer puesto en el certamen, el sábado 18 de julio desde las 18 en Miami.

Cómo ver Argentina vs. Inglaterra: hora, TV en vivo y streaming

El encuentro por la semifinal del Mundial 2026 será en Atlanta, Estados Unidos, el miércoles 15 de julio a las 16 horas de Argentina. La transmisión en vivo en la televisión será de TyC Sports, Telefe, la TV Pública y DSports. En tanto, el streaming online será de MiTelefe, TyC Sports Play, DGO, Disney+, Paramount+ y la TV Pública en vivo en YouTube.