Un bar inglés de la Ciudad de Buenos Aires tuvo que retirar cuatro cabezas de ciervo de sus paredes: la razón detrás

Uno de los bares notables más tradicionales de la Ciudad de Buenos Aires fue investigado por presuntas infracciones a la legislación de protección de la fauna silvestre. Se trata de The New Brighton, el histórico restaurante ubicado en Sarmiento al 600. La Justicia secuestró cuatro cabezas de ciervo embalsamadas, que formaban parte de la decoración del salón desde hacía años.

El procedimiento fue realizado por la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA) a cargo del fiscal Blas Matías Michienzi. Arrancó tras una denuncia que alertaba sobre la exhibición de piezas de taxidermia pertenecientes a especies autóctonas y exóticas.

Como se trataba de un establecimiento abierto al público, los inspectores pudieron ingresar sin necesidad de una orden de allanamiento. Durante la inspección identificaron cuatro ejemplares colocados en las paredes del restaurante: un ciervo de los pantanos, dos ciervos dama y un ciervo axis o chital.

Falta de documentación

Según fuentes judiciales, los responsables del restaurante no pudieron presentar la documentación que acreditara la procedencia y la tenencia legal de las piezas. Frente a ello, el fiscal ordenó el secuestro de los cuatro ejemplares en el marco de la Ley 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre.

El operativo fue llevado adelante por personal del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad y por efectivos de la Brigada Ambiental de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación.

Una vez retiradas del local, las cabezas embalsamadas fueron trasladadas al depósito de la Subsecretaría de Ambiente, donde permanecerán bajo resguardo mientras avanza la investigación.

Un restaurante histórico

Pese al procedimiento judicial, The New Brighton no fue clausurado y continuó atendiendo al público durante y después de la inspección. Tampoco se informaron imputaciones penales contra los responsables del establecimiento, aunque la causa podría derivar en sanciones administrativas o multas por presuntas infracciones a la normativa ambiental.

El caso cobró notoriedad porque las piezas no formaban parte de una colección privada, si no que integraban la ambientación de uno de los restaurantes más emblemáticos del microcentro porteño.

Fundado originalmente en 1908 como una sastrería inglesa y transformado décadas más tarde en restaurante, The New Brighton es uno de los bares notables de la Ciudad y un escenario habitual para producciones audiovisuales.

Su clásica decoración, con boiserie de cedro, vitrales, espejos y objetos antiguos, constituye uno de sus principales atractivos. De hecho, dos de las cabezas de ciervo ahora secuestradas aparecen en una de las escenas de Nada, la serie protagonizada por Luis Brandoni.