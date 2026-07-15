Europa se apresura a proteger sus infraestructuras del calor con drones e IA

Un avión circula por la pista mojada del aeropuerto de Oslo, Noruega

Por Alexander Gudbrandsen, Sam Tabahriti y Giulia ​Segreti

OSLO/LONDRES, 15 jul (Reuters) - Mientras los ferrocarriles europeos se resienten ante una ola de calor sin precedentes, las carreteras se derriten y las redes eléctricas se ven sometidas a una gran presión, los países están recurriendo a una ‌serie de soluciones para sus infraestructuras envejecidas, desde ‌drones que inspeccionan las vías y sensores basados en inteligencia artificial hasta una herramienta sorprendentemente sencilla: la pintura blanca.

El miércoles, en el aeropuerto de Oslo, Noruega, donde se preveía que las temperaturas alcanzaran los 30 grados Celsius —10 °C por encima de lo habitual en esta época del año—, los trabajadores rociaban la pista con agua para mantenerla fresca.

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Se trata de un cambio notable en un país más acostumbrado a lidiar con el frío, lo que refleja cómo Europa se está viendo obligada a adaptarse al aumento de las temperaturas, que están avivando los incendios, provocando miles de muertes y sometiendo a las infraestructuras ​a una presión cada vez mayor.

"En ⁠Noruega, el asfalto debe soportar tanto el frío extremo como temperaturas bastante cálidas", explicó Jørn Arvid Remark, ingeniero de ‌operaciones de Avinor, la empresa estatal noruega encargada de la gestión de los aeropuertos, y añadió que ⁠el aeropuerto estaba probando un nuevo asfalto resistente al calor.

El cuerpo ⁠de bomberos rocía unos 9.000 litros de agua sobre partes clave de la pista, que pueden sufrir daños a altas temperaturas, ya que el asfalto se ablanda bajo el peso de los aviones.

Las carreteras y vías férreas de Europa, muchas de ⁠ellas construidas hace décadas, tienen cada vez más dificultades para hacer frente a la situación. Las temperaturas en ​toda Europa Occidental el miércoles se situaron 5,5°C por encima de la media del 15 ‌de julio, según el Reuters Climate Monitor.

"Nuestra infraestructura no ‌está en absoluto preparada para los fenómenos meteorológicos extremos que vamos a sufrir", dijo Chris Dodwell, codirector del centro ⁠de sostenibilidad de Impax Asset Management, y añadió que las olas de calor, que antes eran poco frecuentes, se están convirtiendo en habituales.

Un informe de 2025 elaborado por los principales bancos centrales estimaba que los fenómenos meteorológicos extremos, incluidas las olas de calor, las sequías y las inundaciones, podrían reducir el PIB de la zona del euro hasta en un 4,7% para ​2030.

UNAS TEMPERATURAS MÁS ‌ALTAS IMPLICAN MÁS TORMENTAS E INUNDACIONES

La red ferroviaria ha sufrido de lleno este impacto.

Un informe de la UE publicado en abril reveló que más del 70% de los gestores ferroviarios estaban observando un aumento de las interrupciones provocadas por fenómenos meteorológicos extremos. Entre 2015 y 2024, las interrupciones relacionadas con el clima sumaron el equivalente a entre uno y tres años de servicio ferroviario en toda la región.

El calor puede provocar ⁠que las vías se dilaten y que fallen los cambios de vía, las señales y el suministro eléctrico. Sin embargo, las condiciones meteorológicas extremas provocadas por las altas temperaturas pueden ser aún más perjudiciales.

"El problema más grave para las redes ferroviarias no es el calor en sí mismo, sino las tormentas eléctricas, los fuertes vientos y los deslizamientos de tierra que suelen seguir a las olas de calor", dijo Oliviero Baccelli, profesor de la Universidad Bocconi de Milán.

"Italia ya ha sufrido importantes interrupciones en su red ferroviaria, especialmente en las rutas alpinas, como consecuencia de fenómenos relacionados con el clima."

Los países del norte de Europa, como Reino Unido, se enfrentan ‌a retos específicos, ya que gran parte de su infraestructura ferroviaria se diseñó para un rango de temperaturas más reducido que el de las redes del sur de Europa.

John Lawrence, presidente de la Red Técnica Ferroviaria del IET, señaló que muchos componentes y sistemas ferroviarios estaban "en esencia, congelados en el tiempo".

Añadió que blindar contra el calor redes enteras supondría un coste enorme, aunque los operadores están explorando diseños de traviesas más estables y tecnologías como la inteligencia artificial y los drones para "acelerar la inspección y ‌supervisión de las vías".

La empresa británica Network Rail se ha comprometido a invertir 2.600 millones de libras esterlinas (3.500 millones de dólares) entre 2024 y 2029 para ayudar a que su red resista unas condiciones meteorológicas cada vez más extremas.

Sin embargo, no todas las soluciones son ‌excesivamente caras, ya que algunos ⁠operadores utilizan métodos tradicionales para reflejar el calor. La autoridad de transporte de Estocolmo gastó unas 100.000 coronas suecas (10.300 dólares) en pintar de blanco tramos de las vías del metro en mayo y ​junio para reducir el riesgo de deformación de las vías.

(1 dólar = 0,7460 libras)

(1 dólar = 9,6652 coronas suecas)

Con información de Reuters