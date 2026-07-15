Camiseta azul de argentina: el arte urbano porteño que inspiró el diseño

Argentina se prepara para enfrentar a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026 con una camiseta que va mucho más allá del fútbol. La Selección lucirá un diseño negro inspirado en el fileteado porteño, una expresión artística emblemática de Buenos Aires que combina líneas curvas, colores vivos y ornamentación detallada.

Este arte visual, poco conocido fuera del país, nació a principios del siglo XX gracias a los inmigrantes italianos que decoraban los carros de carga con motivos florales y letras elaboradas, transformando objetos cotidianos en verdaderas obras de arte. La palabra filete proviene del latín filum, que significa hilo, en referencia a las líneas finas y sinuosas que caracterizan esta técnica.

La historia del fileteado porteño que llegó a la camiseta de la Selección

El fileteado se expandió a los camiones y a los colectivos, convirtiéndose en un símbolo del orgullo y la identidad de la clase trabajadora porteña. Además, incorpora elementos culturales como frases populares, letras de tango y retratos de íconos nacionales como Eva Perón.

Sin embargo, esta tradición sufrió un duro golpe en 1975, cuando la dictadura militar prohibió el fileteado en los colectivos, alegando que distraía a los conductores, aunque muchos sostienen que la verdadera razón fueron los mensajes considerados subversivos. La práctica quedó relegada a talleres privados y pequeñas galerías hasta que la prohibición se levantó en 2006, dando paso a un renacer que llevó al fileteado a ser declarado Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO en 2015.

En este contexto, Adidas decidió rendir homenaje a esta expresión argentina en la camiseta alternativa que usará la Selección en Atlanta. Sam Handy, gerente general de Adidas Football, afirmó: “Esto va a ser un artefacto cultural que la gente transmitirá por generaciones. ¿Quién sabe? Quizás ganen el Mundial con esta camiseta, y entonces alcanzará un enorme valor cultural”.

La elección del fileteado para este diseño representa una ruptura con la tradición de camisetas alternativas más sobrias que Argentina venía usando. En 2018 sorprendieron con un modelo negro y en 2022 con una camiseta violeta que simbolizaba la igualdad de género. Ahora, el fileteado pone en primer plano una identidad visual profundamente ligada a Buenos Aires y a sus raíces populares.

Sin embargo, no todos los expertos en fileteado están convencidos de la autenticidad del diseño. Gustavo Ferrari, uno de los artistas más reconocidos, señaló: “Lo que se ve es más un estereotipo de diseñador sobre el fileteado, no el verdadero fileteado. Un fileteador diría directamente: ‘Esto no es fileteado’”. Por su parte, Martín Oubiña, otro artista, consideró que la camiseta “funciona visualmente y genera diálogo, pero podría haber ganado fuerza con la colaboración directa de un artista del oficio”.