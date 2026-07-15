Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este miércoles 15 de julio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa esta semana con el cronograma de pagos de julio. Los jubilados, pensionados y titulares de la AUH ya pueden consultar cuándo cobran según la terminación de su DNI. Hoy, miércoles 15 de julio, es el turno de varias prestaciones clave.

Este mes los haberes llegan con el aumento del 2,15% por movilidad y, para los sectores de menores ingresos, el bono extraordinario de hasta $70.000. El organismo recuerda que no hay acreditaciones durante los fines de semana ni feriados.

Jubilaciones y pensiones (haber mínimo)

Hoy cobran los beneficiarios con DNI terminado en 4. El haber mínimo de julio es de $411.959, al que se suma el bono de $70.000 para quienes perciben ese monto. Así, el total asciende a $481.959.

DNI 4: miércoles 15 de julio

AUH – Asignación Universal por Hijo

Las titulares de la AUH con DNI terminado en 4 cobran hoy. El monto bruto por hijo es de $153.414, pero ANSES deposita el 80% ($122.731) y retiene el 20% restante para la presentación de la Libreta AUH. Además, se acredita la Tarjeta Alimentar (desde $72.250 según la cantidad de hijos).

DNI 4: miércoles 15 de julio

PUAM – Pensión Universal para el Adulto Mayor

Los titulares de la PUAM con DNI terminado en 4 también cobran hoy. El haber de julio es de $329.430, más el bono de $70.000, totalizando $399.430.

DNI 4: miércoles 15 de julio

Pensiones No Contributivas (PNC)

Hoy es el turno de los beneficiarios de PNC con DNI terminado en 8 y 9. El haber para invalidez y vejez es de $288.251, más el bono de $70.000, totalizando $358.251. Las madres de siete hijos cobran el equivalente a la jubilación mínima: $411.959 más bono.

DNI 8 : miércoles 15 de julio

: miércoles 15 de julio DNI 9: miércoles 15 de julio

SUAF – Asignaciones Familiares

Los trabajadores registrados y monotributistas con DNI terminado en 4 cobran hoy. Los montos varían según el rango de ingresos familiares: desde $74.032 por hijo para ingresos de hasta $1.122.074, hasta $15.585 para el tramo más alto.

DNI 4: miércoles 15 de julio

AUE – Asignación por Embarazo

Las embarazadas con DNI terminado en 3 cobran hoy. El monto es el mismo que la AUH: $153.414 brutos, con el 80% en mano y el 20% retenido.

DNI 3: miércoles 15 de julio

Asignación Prenatal (SUAF)

Los titulares de la asignación prenatal con DNI terminado en 6 y 7 cobran hoy. Los montos son equivalentes a la escala del SUAF por hijo.