Qué pasa si Argentina gana, empata o pierde vs. Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026

Argentina se juega todo frente a Inglaterra.

La Selección Argentina e Inglaterra volverán a cruzarse en una Copa del Mundo y el escenario no podría ser más trascendente. La semifinal del Mundial 2026 reeditará uno de los enfrentamientos con mayor carga histórica del fútbol internacional, una rivalidad construida a partir de partidos memorables, figuras legendarias y episodios que trascendieron lo deportivo para instalarse en la memoria colectiva de ambos países.

Para llegar hasta es instancia, el equipo dirigido por Lionel Scaloni dejó en el camino a Cabo Verde, Egipto, Suiza y se mantiene en carrera para defender el título obtenido en Qatar 2022. Del otro lado, Inglaterra, bajo la conducción de Thomas Tuchel, eliminó a República Democrática del Congo, México y Noruega para volver a meterse entre los cuatro mejores del torneo. Más allá del presente de ambos, el duelo inevitablemente remite a una historia cargada de capítulos inolvidables.

Qué pasa si Argentina gana, empata o pierde contra Inglaterra en el Mundial 2026

Si Argentina pierde

Al término de los 90 minutos, Argentina quedará eliminada del Mundial 2026 y jugará el partido por el tercer puesto frente al perdedor de Francia vs. España el sábado 18 de julio a las 18 en Miami, Estados Unidos.

Si Argentina gana

Al término de los 90 minutos, avanzará a la final del Mundial, donde se medirá con el ganador del encuentro entre Francia y España el domingo 19 a las 16 en Nueva Jersey.

Si Argentina empata

Si Argentina empata en los 90 minutos vs. Inglaterra, habrá dos tiempos suplementarios de 15 minutos. De continuar la igualdad, el partido se definirá en los penales.

Los antecedentes entre Argentina e Inglaterra por Mundiales

El primer duelo mundialista entre Argentina e Inglaterra se disputó en Chile 1962. El seleccionado dirigido por Juan Carlos Lorenzo cayó por 3-1 en la fase de grupos, resultado que resultó determinante para que la Albiceleste terminara tercera en su zona y quedara eliminada antes de los cruces de eliminación directa. Fue el inicio de un historial que con el tiempo adquiriría una dimensión especial.

Cuatro años más tarde, en Inglaterra 1966, volvieron a enfrentarse, esta vez en los cuartos de final. Los locales se impusieron por 1-0 en un partido que pasó a la historia por la polémica expulsión del capitán argentino Antonio Rattín. La revancha argentina llegó dos décadas después, en los cuartos de final de México 1986. El equipo de Carlos Bilardo venció 2-1 con una actuación inmortal de Diego Armando Maradona, autor de los dos goles más famosos de la historia de los Mundiales: la "Mano de Dios" y el denominado "Gol del Siglo". Aquel triunfo encaminó a la Selección hacia la conquista de su segundo campeonato del mundo.

Diego Maradona frente a Inglaterra en 1986.

El cuarto capítulo se escribió en Francia 1998, por los octavos de final. Argentina, dirigida por Daniel Passarella, llegó como líder de su grupo tras vencer a Japón, Jamaica y Croacia. Frente a Inglaterra protagonizó un vibrante empate 2-2, con goles de Gabriel Batistuta y Javier Zanetti, antes de imponerse en la definición por penales gracias a la destacada actuación del arquero Carlos Roa. Además, el partido quedó marcado por la expulsión de David Beckham tras una reacción sobre Diego Simeone.

El último antecedente mundialista se produjo en Corea-Japón 2002 y dejó un sabor amargo para Argentina. El equipo de Marcelo Bielsa, que había llegado como uno de los favoritos tras dominar las Eliminatorias sudamericanas, perdió 1-0 frente a Inglaterra por un penal convertido por Beckham en la fase de grupos. Después de vencer a Nigeria y empatar con Suecia, la Albiceleste quedó eliminada en la primera ronda. Veinticuatro años después de aquel encuentro, ambas selecciones volverán a verse las caras en una semifinal que promete escribir un nuevo capítulo en una de las rivalidades más apasionantes de la historia de los Mundiales.