El reparto de "Heartstopper Forever" se despide de la saga de Netflix con un "sentimiento agridulce"

FOTO DE ARCHIVO. Joe Locke posa durante la alfombra roja de la 97.ª edición de los Premios de la Academia de cine estadounidense, celebrada en Hollywood, Los Ángeles, EEUU

"Heartstopper Forever" ​marca un giro importante hacia un público adulto para la saga, según su protagonista, Joe Locke, ahora que ‌la exitosa serie dramática ‌de Netflix sobre el paso a la edad adulta llega a su fin.

El actor británico, que saltó a la fama con la primera temporada de la serie de televisión "Heartstopper", se unió a sus compañeros de reparto Kit Connor y Yasmin Finney en el estreno mundial de "Heartstopper Forever", el largometraje que ​pone fin a ⁠la franquicia, celebrado el martes en Londres.

"Son jóvenes adultos, y ‌sería una negligencia por nuestra parte no ⁠mostrarlo a su manera", dijo Locke ⁠a Reuters. "Si mostráramos a estos chicos sin tener relaciones sexuales, eso sería poco realista, porque los adolescentes tienen relaciones sexuales".

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Locke y ⁠Connor se convirtieron en estrellas tras el estreno de ​la primera temporada en 2022, que abordaba ‌el tema de la homofobia. La ‌serie se convirtió en un éxito inmediato y se ⁠prolongó durante dos temporadas más.

La creadora, Alice Oseman, dijo que nunca había esperado que la serie, que comenzó como un cómic, alcanzara tal éxito.

"En realidad, sólo lo hacía como ​un proyecto ‌paralelo divertido, y ahora es tan importante para tanta gente que no me lo tomo a la ligera", dijo a Reuters.

Dos años después de la tercera temporada, "Heartstopper Forever" se centra en Charlie, interpretado por Locke, ⁠y Nick, interpretado por Connor, que se plantean vivir separados mientras se avecinan decisiones sobre la elección de universidad y los años sabáticos.

Mientras Nick se preocupa por el efecto que la distancia puede tener en un Charlie tan frágil, cae en el consumo de alcohol. Charlie, por su parte, lucha contra unos celos cada ‌vez mayores.

Connor dijo que la respuesta de los seguidores a la serie y las historias personales que ha escuchado sobre su impacto han hecho que formar parte de la franquicia sea "algo realmente increíble".

"Como actor, sinceramente, no puedes esperar que ninguno de los ‌trabajos que haces tenga el tipo de impacto que, con suerte, tendrán esta serie y esta película", dijo, y añadió: "Me siento muy ‌afortunado por ello ⁠cada día".

Aunque "Heartstopper Forever" está llamada a poner fin a la franquicia por ahora, Oseman dijo que "nunca ​diría nunca" a la posibilidad de desarrollar una serie derivada.

"Heartstopper Forever" se estrenará en Netflix este viernes.

Con información de Reuters