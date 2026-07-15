Se viene el histórico Argentina-Inglaterra: qué actores y músicos internacionales hincharán por la albiceleste

Messi tiene fans en todo el espectáculo argentino.

El inminente choque de semifinales entre Argentina e Inglaterra no es un partido más; el cruce arrastra una carga histórica, política y deportiva que excede los límites del campo de juego. Sin embargo, el magnetismo que despierta la camiseta celeste y blanca -potenciado por la figura y el liderazgo de Lionel Messi- logró derribar fronteras culturales y geográficas.

El rosarino cosechó fanáticos impensados dentro de la élite del espectáculo y el deporte internacional que este miércoles inclinarán su balanza a favor del seleccionado conducido por Lionel Scaloni. La devoción de estas estrellas no responde a un mero entusiasmo pasajero, sino a declaraciones explícitas de admiración y un profundo cariño por el país que han manifestado a lo largo del tiempo.

El fervor por la Albiceleste ha calado hondo en la industria cinematográfica estadounidense: Jamie Lee Curtis dejó en claro en reiteradas ocasiones su emoción por los logros de la Selección, compartiendo postales de Messi con orgullo en sus redes sociales. En sintonía con esta admiración, la mítica Julia Roberts es otra de las grandes figuras de la pantalla que ha confesado su fanatismo por el capitán argentino, habiéndose fotografiado con él en el pasado.

Matt Damon.

Por su parte, Matt Damon cuenta con un vínculo afectivo directo e indestructible: está casado con la salteña Luciana Barroso, lo que lo ha convertido en un conocedor íntimo de las pasiones argentas y en un seguidor fiel del equipo nacional. En la vereda de los hinchas más vehementes se ubica Christopher Mintz-Plasse, recordado por su entrañable personaje de "McLovin" en Superbad, quien desde el Mundial de Brasil 2014 viaja para alentar al equipo en las canchas y se muestra en redes con la camiseta puesta, la cara pintada y el pulso de un hincha de tribuna más.

Bad Bunny.

Todo sobre el partido de Argentina-Inglaterra

El encuentro futbolístico correspondiente a la semifinal de la Copa del Mundo se disputará este miércoles 15 de julio de 2026. Para el público en territorio argentino, la transmisión comenzará a las 16. El evento tendrá lugar en el Mercedes-Benz Stadium (Estadio Atlanta), ubicado en el estado de Georgia, Estados Unidos, un complejo deportivo que cuenta con capacidad para más de 71.000 espectadores y un sistema de techo retráctil.

Alejandro Sanz.

La cobertura en directo para televisión en Argentina estará a cargo de las señales Telefe, TyC Sports, la TV Pública y DSports. En el ámbito de las plataformas de streaming, el partido podrá seguirse a través de MiTelefe, TyC Sports Play, DGO, Flow, el canal oficial de la TV Pública en YouTube, Paramount+ y Disney+.