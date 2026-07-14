Tensión en Inglaterra: Kane se metió en la polémica entre Bellingham y el DT en la previa de Argentina

Harry Kane salió al cruce de la polémica entre Jude Bellingham y Thomas Tuchel en la previa del duelo con la Selección Argentina por el Mundial 2026. (FOTO Reuters).

La previa de la semifinal del Mundial 2026 entre la Selección Argentina e Inglaterra sumó un nuevo capítulo fuera de la cancha. Después del cruce mediático entre Jude Bellingham y el entrenador Thomas Tuchel, fue Harry Kane quien tomó la palabra para desactivar los rumores de una crisis interna y defender la unidad del plantel inglés a horas del choque más esperado del torneo.

A pocos días del trascendental cruce frente a Argentina, Inglaterra quedó envuelta en una inesperada polémica. Todo comenzó después de la clasificación a las semifinales del Mundial 2026, cuando Tuchel describió la victoria ante Noruega como un triunfo conseguido "con un poco de suerte". La frase no cayó bien en Bellingham, autor de los dos goles de la remontada, quien respondió públicamente y dejó entrever diferencias con el entrenador.

La repercusión fue inmediata en los medios británicos, que comenzaron a especular con un posible conflicto dentro del vestuario. Sin embargo, el capitán Kane decidió intervenir para intentar ponerle punto final a la discusión y transmitir tranquilidad antes del compromiso frente al conjunto dirigido por Lionel Scaloni.

En una entrevista con la BBC Sports, el goleador del Bayern Múnich fue contundente: "Es muy fácil intentar instalar una división porque parece formar parte de la mentalidad inglesa en este tipo de torneos, pero la realidad es completamente distinta. Estamos en semifinales gracias a la unión que existe entre los jugadores, el entrenador y todo el cuerpo técnico".

Lejos de alimentar la polémica, Kane contextualizó las declaraciones de su compañero y explicó que fueron producto de la tensión propia del momento. "Cinco minutos después del pitazo final, con toda la adrenalina encima, le hicieron una pregunta sin que siquiera supiera exactamente lo que había dicho el entrenador. ¿Qué esperaban que respondiera? Veníamos de disputar una batalla muy exigente", sostuvo el delantero.

Para el capitán inglés, el episodio fue amplificado innecesariamente y nunca representó un verdadero inconveniente dentro del grupo. "Muchas veces se les da demasiada importancia a cosas que realmente no la tienen", remarcó.

Qué pasó entre Bellingham y Tuchel en Inglaterra

El origen de la controversia estuvo en las declaraciones posteriores al sufrido triunfo sobre Noruega. Tras el partido, Tuchel consideró que Inglaterra también había contado con una cuota de fortuna para avanzar de ronda.

Bellingham, figura absoluta del encuentro gracias a su doblete, no compartió ese análisis. El mediocampista del Real Madrid aseguró que el resultado fue consecuencia del esfuerzo del equipo y no del azar. "No fue cuestión de suerte. Enfrentamos a futbolistas de enorme nivel como Erling Haaland, Antonio Nusa y Alexander Sørloth. Sabíamos perfectamente la dificultad que tenía este partido", explicó.

Incluso, el volante deslizó una frase que alimentó aún más el debate al afirmar que el entrenador "no sabe lo que significa jugar un encuentro en estas condiciones", comentario que rápidamente ocupó las portadas deportivas inglesas.

El respaldo total de Kane a Tuchel

Además de defender a Bellingham, Kane aprovechó la entrevista para destacar el trabajo que viene realizando Thomas Tuchel desde que asumió la conducción del seleccionado inglés. El delantero aseguró que existe una excelente relación entre el cuerpo técnico y los futbolistas, basada en la confianza y el diálogo permanente.

"Existe una gran cohesión entre el entrenador y los futbolistas. Todos sabemos cuándo jugamos bien y cuándo debemos mejorar. Eso forma parte del fútbol y de cualquier equipo competitivo", afirmó. También dejó en claro que el plantel entendió perfectamente el verdadero sentido de las declaraciones del entrenador. "Sabemos lo que quiso decir. Siempre ha elogiado la mentalidad del grupo y considera que esa fortaleza es una de nuestras principales virtudes. Llevamos mucho tiempo demostrando ese compromiso", explicó.

Finalmente, Kane llenó de elogios al técnico alemán y resaltó una de las cualidades que más valoran los futbolistas. "Es una persona auténtica, muy convencida de sus ideas. Nunca habla siguiendo un libreto, siempre dice lo que siente. Por eso es uno de los mejores entrenadores del mundo. Después de estos años juntos conocemos perfectamente qué espera de nosotros y qué necesita el equipo para seguir creciendo", concluyó.