Qué canal tiene menos delay: dónde ver Argentina vs. Inglaterra por TV sin que te griten antes los goles en el Mundial 2026

La Selección Argentina en el festejo del segundo gol ante Suiza.

Con la Selección Argentina entre los cuatro mejores del Mundial 2026, llega la esperada semifinal frente a Inglaterra y es imposible perderse semejante acontecimiento histórico. Sin embargo, además de elegir el canal o la plataforma para ver el partido, hay una preocupación que se repite en cada encuentro decisivo: el temido delay que provoca que los goles se escuchen primero en la casa del vecino o lleguen antes por las redes sociales que por la pantalla.

El retraso entre la transmisión real del partido y lo que recibe cada televisor depende de la tecnología utilizada. Mientras algunos servicios de streaming pueden acumular varios segundos de diferencia, la televisión abierta digital y, en algunos casos, el cable tradicional ofrecen una experiencia mucho más cercana al tiempo real. Por eso, para este encuentro tan especial es importante saber cuál es la mejor opción para no enterarse del resultado antes de verlo.

Qué canales transmiten Argentina vs Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026

Transmiten el encuentro la TV Pública, Telefe, DSports, TyC Sports, Disney+ (pack premium), MiTelefe, TyC Sports Play, Flow y Paramount+.

Por dónde se puede ver Argentina frente a Inglaterra con menos delay

La Televisión Abierta Digital (TDA) es la alternativa con menor delay para ver Argentina vs. Inglaterra. En la mayoría de las pruebas realizadas durante el Mundial 2026, la señal abierta llega antes que el cable y bastante antes que las plataformas de streaming, que suelen sumar entre 20 y 60 segundos de retraso.

El partido entre Argentina e Inglaterra podrá verse más rápido por Telefe y la TV Pública, dos señales que transmiten el encuentro en televisión abierta y que, utilizando una antena de TDA, ofrecen el menor retraso disponible para el público, de entre 2 y 5 segundos aproximadamente. Luego entrarían los televidentes que siguen los partidos por DSports a través del servicio satelital de DirecTV.

En tercer lugar de velocidad entran los usuarios de TyC Sports y Telefe, mediante un servicio de cable pago. Y luego ingresan los servicios de streaming, como son los casos de Disney+ y Paramount, quienes tienen el mayor retraso para hacer llegar las imágenes y te ponen en desventaja con respecto a las personas que lo ven por aire o TDA.

Argentina va por más.

Quiénes relatan el partido entre Argentina vs Inglaterra

En Telefe, la transmisión está encabezada por la dupla de relato y comentarios integrada por Pablo Giralt y Juan Pablo Varsky. En TyC Sports, el encuentro es relatado por Hernán Feler con los comentarios de Ariel Senosiain. Por su parte, Mariano Closs y Diego Latorre transmiten en Disney +, que ofrece una opción 2 con Sebastián Vignolo, Carlos Tevez y Sergio Aguero. Y DSports Gustavo Kuffner, Sergio Goycochea y Martín Palermo.