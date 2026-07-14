España eliminó a Francia en semifinales y asoma como el gran candidato

Mikel Oyarzabal puso en ventaja a España.

España le ganó por 2 a 0 a Francia en el Dallas Stadium y es el nuevo finalista de la Copa del Mundo. Espera a Argentina o Inglaterra. Los tantos fueron de Mike Oyarzabal y de Pedro Porro, con un golazo.

El conjunto español comenzó en ventaja a los 21 minutos del primer tiempo, con el tanto de penal del delantero Mikel Oyarzabal, y sentenció el triunfo a los 12 del complemento, mediante el disparo del lateral Pedro Porro. Con el triunfo, España clasificó a la segunda final de su historia, luego de haber ganado la única que disputó en Sudáfrica 2010, y condenó al elenco francés a jugar el partido por el tercer puesto.



El encuentro se rompió temprano tras una incursión de Lamine Yamal en el área francesa; el zaguero Lucas Digne derribó al atacante y el colegiado salvadoreño Iván Barton no dudó en señalar la pena máxima. La conversión del penal dejó desconcertada a Francia, que para colmo de males perdió a William Saliba a los 28 minutos por una molestia muscular, obligando al ingreso prematuro de Maxence Lacroix.

El ataque francés ofreció muy poco. Su primera llegada de peligro no llegó sino hasta el minuto 36, con un disparo muy desviado de Bradley Barcola. Poco después, España perdonó el segundo: una brillante combinación entre Dani Olmo y Lamine Yamal dejó a Fabián Ruiz de cara al arco, pero una providencial intervención de Dayot Upamecano salvó a "Les Bleus" sobre la línea.

En el complemento, la superioridad española se hizo total. A los 58 minutos, Pedro Porro tejió una pared perfecta con Dani Olmo tras una larga secuencia de pases estériles de Francia y definió con clase ante la salida del guardameta para poner el 2-0.

Solo tres minutos después, Lamine Yamal encendió las alarmas galas con un soberbio remate al ángulo derecho que significaba el tercero, pero el grito de gol fue ahogado por el asistente debido a una posición adelantada.

Francia intentó reaccionar con más desesperación que fútbol. Sin embargo, se topó con un bloque bajo español impecable y sumamente ordenado que neutralizó cada embate. Ya en el tramo final (minuto 78), Ferran Torres estuvo a punto de firmar la goleada con un cabezazo que rozó el poste derecho.