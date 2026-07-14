Delantero estadounidense Balogun preveía una polémica por suspensión de la sanción

FOTO DE ARCHIVO. Copa Mundial de la FIFA 2026 - Octavos de final - Estados Unidos vs. Bélgica

El delantero ​estadounidense Folarin Balogun dijo que sabía que la decisión de la FIFA de suspender su sanción de un partido ‌por tarjeta roja en el ‌Mundial provocaría "mucha polémica", después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que revisara la decisión.

El jugador, de 25 años, fue expulsado durante la victoria por 2-0 de su selección ante Bosnia y Herzegovina el 1 de julio tras pisar el tobillo del defensa ​Tarik Muharemovic, lo ⁠que conllevaba una suspensión automática de un partido.

Días más tarde, ‌la FIFA tomó la controvertida decisión de suspender ⁠la sanción de Balogun durante un periodo ⁠de prueba de un año, una medida de la que Trump se atribuyó el mérito y que el organismo rector del fútbol ⁠mundial justificó invocando el artículo 27 de su Código ​Disciplinario.

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La medida sin precedentes permitió al delantero jugar ‌en el partido de octavos ‌de final contra Bélgica y se convirtió en uno de ⁠los temas más comentados del torneo.

"Mi reacción inicial fue de alegría por volver al equipo. Pero cuando empecé a reflexionar, supe que iba a causar mucha polémica", dijo Balogun el martes ​en el programa ‌CBS Mornings. "Casi podía percibir en mis compañeros un poco de nerviosismo, porque era algo realmente único".

"Pero cuanto más se acercaba el partido, intenté concentrarme lo mejor que pude. Aunque fue difícil, había mucho ruido externo y ⁠eso es difícil de evitar".

La suspensión puso el proceso disciplinario de la FIFA en el punto de mira mundial, lo que provocó críticas por parte de la UEFA, el organismo rector del fútbol europeo, y de antiguos árbitros.

Balogun reconoció que fueron unos días confusos para él, ya que asumió un papel secundario en los entrenamientos para intentar ‌mantener alta la moral del equipo antes de saber que estaba autorizado a jugar.

"Nos enteramos en el autobús del equipo. Todo el mundo gritaba y vitoreaba", explicó Balogun. "Fue un trayecto en autobús bastante intenso hasta el campo de entrenamiento".

Balogun dijo que no le resultó difícil ‌separar "la emoción del trabajo que tenía entre manos" de cara al partido contra Bélgica, que expresó su enfado por la decisión de la FIFA ‌y acabó ganando ⁠por 4-1, lo que dejó a Estados Unidos fuera del torneo.

"Todos somos profesionales, así que no creo ​que haya sido demasiado difícil separar ambas cosas una vez que superamos el anuncio inicial de que volvería al equipo", añadió Balogun.

Con información de Reuters