Waze cambia para siempre en Argentina: de qué se trata el nuevo "modo" que ya se puede usar en el país

Waze se construyó sobre una idea simple: usuarios que se avisan entre sí dónde hay tráfico, radares o accidentes. Con estas actualizaciones, Google amplía esa lógica en dos direcciones: más personalización para cada conductor y más inteligencia incorporada a través de Gemini, el modelo de IA de la compañía. El resultado es una app que no solo calcula la ruta más rápida, sino que empieza a aprender cómo maneja cada persona.

Modo motocicleta: la función exclusiva para motos ya está en Argentina

Esta es la novedad más relevante para el mercado local. El modo motocicleta utiliza IA para calcular rutas específicas para vehículos de dos ruedas, incorporando atajos que los autos no pueden tomar y evitando calles con restricciones para motos. Además, señala peligros concretos para quienes van sobre dos ruedas: baches, reductores de velocidad, pasos peatonales elevados, fin de banquina y puentes estrechos.

Las alertas se alimentan de la información de tráfico en tiempo real de Waze y de un grupo de editores de mapas que también son motociclistas. El modo ya está disponible en Argentina, Brasil, Colombia, México y Perú, para Android e iOS.

Navegación personalizada: la app aprende cómo manejás

Waze ahora analiza los viajes anteriores de cada usuario para sugerir rutas más alineadas con sus preferencias habituales. Si alguien prefiere la autopista por sobre las calles con semáforos, verá esa opción como primera sugerencia. La función se puede desactivar desde la configuración si no se quiere que la app acumule ese historial. Se está implementando globalmente para Android e iOS.

Modo "Menos conversación": Waze se calla cuando no hace falta

Para quienes usan el viaje para escuchar música o podcasts sin interrupciones, este modo reduce la cantidad de indicaciones de voz y las mantiene más cortas. Las alertas críticas —peligros, giros necesarios, cambios de carril— siguen llegando, pero con menor frecuencia. Ya está disponible de forma global para Android e iOS.

Las dos nuevas funciones de Gemini

Los Reportes Conversacionales con Gemini permiten reportar incidentes de tráfico hablando de forma natural, sin tocar la pantalla. La novedad es que ahora también sirven para sugerir actualizaciones del mapa: si una calle cambió de sentido o una dirección quedó mal registrada, el usuario puede decirlo en voz alta y Waze enviará la sugerencia a editores locales para que la verifiquen. Por ahora, esta función está disponible en Estados Unidos y Brasil.

La búsqueda de destinos con Gemini permite encontrar lugares haciendo preguntas abiertas antes de arrancar: "Busca una cafetería abierta ahora", "Encontrá un estacionamiento cerca de mi destino" o "Cuál es la estación de servicio más cercana con los precios más bajos". Waze responde con una lista de opciones y el usuario confirma por voz. Esta función está disponible para todos los usuarios de Waze Beta globalmente, en Android e iOS.