"La nuca de Dios": la historia de la jugada milagrosa que salvó a Argentina del empate con Inglaterra

La Selección Argentina en el Mundial México 1986-

Este miércoles la Selección Argentina se enfrenta nuevamente contra Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026, en un encuentro que promete emociones fuertes, ya que remite al histórico partido del mundial México 1986. Si bien "La Mano de Dios" y el famoso "barrilete cósmico" fueron las jugadas argentinas más recordadas del encuentro, hubo un milagroso cabezazo que salvó a nuestro país de un empate contra los ingleses. La historia de "la nuca de Dios", quién fue el autor y la película que narra la hazaña deportiva.

En el partido de 1986 llegó primero "La Mano de Dios", el cuestionado gol de Diego Armando Maradona, y luego el histórico gol en el que "El 10" corrió más de media cancha para anotar el 2 a 0, por el que ganó el apodo de "barrilete cósmico" que le puso el relator Víctor Hugo Morales. Pero cuando Inglaterra logró marcar un gol en los últimos diez minutos de juego -la entrada de John Barnes a la cancha fue decisiva- el defensor Julio Olarticoechea pasaría a la historia por una jugada que pocos recuerdan, ya que quedó eclipsada por las hazañas maradoneanas.

"La nuca de Dios" apareció en una instancia final del partido, en una jugada que salvó a la Selección de Bilardo del empate de Inglaterra. Fue un movimiento defensivo de Olarticoechea que desvió un centro de Barnes y sacó una pelota de la línea del arco con la nuca. Fue una jugada impulsiva y no planificada que le dio un broche final al infartante duelo de naciones, marcado por el dolor de la entonces reciente Guerra de Malvinas.

"El Vasco" Olarticoechea, autor de "La nuca de Dios".

La película que cuenta el "milagro" de Olarticoechea y dónde verla

Esta anécdota de México 1986 y otras de la Selección Argentina de Bilardo pueden verse en el El Partido, la aclamada película documental de Juan Cabral y Santiago Franco, que sigue en las salas de cine. Con una duración de 91 minutos - igual que el partido de 1986 - el largometraje reúne por primera vez a jugadores de ambos equipos para reconstruir no solo el partido, sino los sucesos históricos que se pusieron en marcha siglos antes.

Junto a testimonios de sus protagonistas y archivos nunca vistos de entrenadores, árbitros, hinchas, músicos, y políticos, la película logra capturar la belleza del juego y lo absurdo de la guerra. Basada en el libro El Partido, de Andrés Burgo.