La última medición de la Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública (ESPOP) de la Universidad de San Andrés confirmó que el desgaste del Gobierno de Javier Milei continúa. Según el relevamiento, un 34% aprueba la gestión del Presidente, mientras que un 62% la desaprueba, lo que representa un aumento de un punto porcentual en el rechazo respecto a la medición de junio.

El dato que más preocupa en Balcarce 50 es el de la comparación histórica: en el mismo momento de sus respectivos mandatos, Mauricio Macri contaba con un 45% de aprobación, mientras que Alberto Fernández tenía un 21%. Milei se ubica, entonces, en un punto intermedio, pero cada vez más cerca del piso que supo tener el expresidente peronista.

Una paradoja: mejor percepción del país, pero peor imagen personal

El informe destaca un dato llamativo: la satisfacción con la "marcha general de las cosas" en el país se ubica en el 30%, una cifra que supera a la registrada por Macri en igual período (26%) y a la de Fernández (10%). Sin embargo, esa mejor percepción general no se traduce en un respaldo mayor a la figura presidencial. Macri, de hecho, tenía una imagen positiva del 45%, diez puntos por encima de la que hoy exhibe Milei.

Esto sugiere que el humor social sobre el rumbo del país no está necesariamente atado a la evaluación personal del Presidente, algo que compromete su capacidad de capitalizar políticamente cualquier mejora futura en los indicadores.

La brecha de género no cede

Uno de los datos más consistentes de todo el estudio es la diferencia en la aprobación según género. Mientras que el 40% de los hombres aprueba la gestión de Milei, entre las mujeres ese número cae al 29%, una brecha de 11 puntos porcentuales que se mantiene estable desde el inicio del mandato.

También se registran diferencias marcadas por nivel socioeconómico: la clase media alta es el segmento que más aprueba al Gobierno (42%), mientras que la clase media baja es la que más lo rechaza (67%).

El mapa ideológico, cada vez más polarizado

La aprobación presidencial está absolutamente atravesada por la grieta ideológica. Entre quienes se identifican con la derecha, el respaldo trepa al 73%, y entre los de centroderecha llega al 65%. En el otro extremo, la totalidad de los votantes de Myriam Bregman (100%) desaprueban la gestión, al igual que el 98% de los votantes de Sergio Massa y el 96% de quienes se identifican con la izquierda.