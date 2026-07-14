Soledad Pastorutti fusiona folklore y música tropical con un invitado especial

Soledad Pastorutti volvió a sorprender a sus fans al estrenar una nueva entrega de su ciclo musical "Casa Sole", donde combina éxitos propios y ajenos junto a artistas destacados de la escena argentina. En esta oportunidad, la cantante de Arequito eligió hacer una reversión de la emblemática zamba "Me Muero Lejos de Ti", original de Los Tucu Tucu, junto al emergente Valen Vargas.

Esta colaboración logra unir dos géneros que parecen distantes: el folklore y la música tropical. Según el comunicado oficial, "el cruce reúne dos tradiciones que, a primera vista, parecen distantes, y que en esta versión encuentran un mismo lugar de encuentro: la emoción sin vueltas". Así, la voz característica de La Sole se mezcla con la frescura y proyección del joven artista, logrando una química musical genuina.

El ciclo "Casa Sole" se destaca por ofrecer un formato íntimo donde la cantante revisa el cancionero popular a su manera, con invitados que aportan nuevas perspectivas. En esta ocasión, Valen Vargas, oriundo de Catamarca, suma su talento y estilo a la propuesta, aportando una mirada fresca y consolidando su crecimiento en el mundo musical.

Valen Vargas es un cantante que viene ganando terreno en las redes sociales gracias a su voz y composiciones. Con temas como "Noches frías", "Cielo a un diablo", "Verano 2021" y "La última vez", logró captar la atención de miles de seguidores y posicionarse en las plataformas digitales. Su participación en "Casa Sole" representa un impulso clave para su carrera, mostrando su versatilidad al moverse con soltura entre la cumbia y otros géneros.

Este encuentro musical entre Soledad Pastorutti y Valen Vargas no solo aporta una nueva versión de un clásico, sino que también refleja la riqueza y diversidad de la música argentina actual, donde las fronteras entre estilos se diluyen para dar lugar a propuestas emocionantes y originales.

Soledad Pastorutti y Valen interpretaron el hit "Me Muero Lejos de Ti" para el ciclo de YouTube "Casa Sole".

Detalles del ciclo de La Sole en YouTube

Cabe recordar que "Casa Sole" es un ciclo de encuentros íntimos donde las tradiciones musicales se renuevan. "Quiero que escuches el pulso de este nuevo lugar", define la artista santafesina al invitar a su público a una experiencia audiovisual única, repleta de mística y cruces de géneros. "Cada sesión se desarrolla dentro de una casa real, un espacio íntimo que funciona como escenario, refugio y metáfora. Allí, las canciones se presentan tal como nacen: cercanas, orgánicas y atravesadas por la energía del momento", agrega la descripción de los videos publicados en el canal de YouTube oficial de la cantante de Arequito.

El proyecto destaca por una ambiciosa curaduría de invitados, que reúne tanto a leyendas nacionales como a destacados referentes de la nueva escena actual. A través de versiones únicas como "Vienes y Te Vas" junto al pop de Miranda!, "Piel Canela" con Pedro Capó y Chango Spasiuk, "Cómo Que No?" con La T y La M, "Hoja en Blanco" junto a Lázaro Caballero y la delicada "Serenata del 900" con Zoe Gotusso, "Casa Sole" se consagra como un puente cultural intergeneracional.