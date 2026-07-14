Atención usuarios de Android e iOS: Mario Kart Tour dejará de funcionar muy pronto

El juego dejará de estar disponible de forma definitiva el 29 de septiembre de 2026.

Mario Kart Tour, el juego gratuito de carreras de Nintendo para dispositivos Android e iPhone, tiene los días contados. La compañía confirmó que el título dejará de estar disponible de forma definitiva el 29 de septiembre de 2026, poniendo fin a casi siete años de servicio. Lo más llamativo es que no habrá una versión offline, por lo que una vez apagados los servidores ya no será posible volver a jugar.

Además del cierre de los servidores, Nintendo ya comenzó a retirar algunos servicios vinculados al juego. Las nuevas suscripciones al Gold Pass y las renovaciones automáticas fueron desactivadas durante el mantenimiento realizado el 7 de julio, como parte del proceso de despedida del título. La empresa agradeció el apoyo de la comunidad desde su lanzamiento en 2019 y confirmó que el proyecto llegará a su fin sin una alternativa para preservar la experiencia.

Mario Kart Tour desaparecerá por completo

En una sección de preguntas frecuentes publicada por Nintendo, la compañía dejó en claro que no tiene previsto lanzar una versión sin conexión de Mario Kart Tour. Esto significa que, una vez que los servidores sean apagados, el juego dejará de ser completamente accesible para todos los usuarios.

La decisión marca una diferencia con lo ocurrido con Animal Crossing: Pocket Camp, que sí recibió una edición offline para que los jugadores pudieran seguir disfrutando parte del contenido tras el cierre de su servicio. En el caso de Mario Kart Tour, esa posibilidad no existirá.

Nintendo ya comenzó a retirar algunos servicios vinculados al juego.

Qué pasará con el contenido del juego

Mario Kart Tour debutó en septiembre de 2019 para iOS y Android como la primera entrega oficial de la franquicia desarrollada para teléfonos celulares. Su propuesta combinaba circuitos inspirados en ciudades reales con competencias multijugador y temporadas temáticas que se actualizaban periódicamente.

Aunque el juego desaparecerá, parte de su legado seguirá vigente. Varios de los circuitos creados para Mario Kart Tour fueron incorporados posteriormente a Mario Kart 8 Deluxe mediante el contenido descargable Booster Course Pack, permitiendo que esos recorridos continúen disponibles en la consola de Nintendo.

Nintendo no explicó oficialmente los motivos detrás del cierre. Sin embargo, distintos análisis señalan que la empresa podría estar enfocando sus esfuerzos en Mario Kart World, su nueva entrega para consolas, como parte de su estrategia para concentrar a los jugadores en sus lanzamientos más recientes.