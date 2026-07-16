El historial de la Selección Argentina vs. España: un solo partido en Mundiales y goleadas

La Selección Argentina vuelve a cruzarse con España en la final del Mundial 2026. Así está un historial repleto de partidos inolvidables.

Cada vez que la Selección Argentina y España se enfrentaron dejaron capítulos que trascendieron el resultado. Desde el triunfo en el Mundial de 1966 hasta goleadas históricas para ambos lados, el historial entre dos de las grandes potencias del fútbol llega a la final del Mundial 2026 equilibrado y con una larga lista de curiosidades que le aportan un condimento especial a la definición.

La final del domingo en Nueva York-Nueva Jersey será el decimoquinto enfrentamiento entre la Selección Argentina y España. Hasta el momento, el balance refleja una igualdad absoluta: seis victorias para la Albiceleste, seis para la Roja y dos empates.

El primer choque oficial entre Argentina y España, en el Mundial 1966 en Inglaterra

Aunque se trata de dos seleccionados históricos, apenas se cruzaron una vez por la Copa del Mundo. Fue el 13 de julio de 1966, en Birmingham, durante la fase de grupos del Mundial de Inglaterra. Aquella tarde, el equipo dirigido por Juan Carlos Lorenzo se impuso 2-1 gracias a un doblete de Luis Artime y dio uno de los primeros grandes pasos de una campaña que terminaría en los cuartos de final frente al anfitrión.

Ese triunfo quedó grabado en la memoria no solo por tratarse del único antecedente mundialista entre ambos, sino también porque llegó en un contexto complejo para el plantel argentino, que había atravesado días de tensión antes del debut. La victoria sirvió como un desahogo y fortaleció a un grupo que soñaba con pelear el título.

Luis Artime marca uno de sus goles ante España en el Mundial de Inglaterra 1966 (Foto El Gráfico).

Las goleadas y partidos que marcaron el historial

A lo largo de más de siete décadas hubo resultados que todavía permanecen en el recuerdo. El primero de ellos fue el 2-0 conseguido por Argentina en 1960, con dos tantos de José Francisco Sanfilippo en el Monumental. En aquella época, la Albiceleste buscaba recuperar prestigio internacional luego del duro golpe sufrido en el Mundial de Suecia 1958.

Décadas más tarde llegaría una de las derrotas más dolorosas para el conjunto nacional. El 27 de marzo de 2018, en el estadio Metropolitano de Madrid, España aplastó 6-1 al equipo dirigido por Jorge Sampaoli en uno de los amistosos previos al Mundial de Rusia. Lionel Messi no pudo jugar por lesión y la goleada encendió todas las alarmas antes de una Copa del Mundo que terminaría con la eliminación ante Francia en octavos de final.

Pero Argentina también tuvo su revancha. Apenas dos años después de la consagración española en Sudáfrica 2010, el seleccionado nacional goleó 4-1 en el Monumental con una brillante actuación de Messi y tantos de Gonzalo Higuaín, Carlos Tevez y Sergio Agüero. Fue una de las mejores producciones del ciclo de Sergio Batista.

Una rivalidad con capítulos poco conocidos

Más allá de los amistosos y del Mundial de 1966, el historial también incluye episodios curiosos. Durante la década del setenta ambos seleccionados disputaron la llamada Copa de la Hispanidad, una serie de amistosos organizados alrededor del 12 de octubre que mezclaban fútbol y diplomacia entre ambos países.

En 1988 también protagonizaron un empate 1-1 en Sevilla con Diego Maradona como una de las principales figuras argentinas, mientras que en 1999 Marcelo Bielsa consiguió una valiosa victoria por 2-0 que cortó una sequía de más de tres décadas sin triunfos frente a España. Además, existe una cuenta pendiente: la Finalissima entre los campeones de América y Europa, que debía disputarse en Qatar, fue suspendida y todavía no tiene una nueva fecha confirmada.

El historial entre Argentina y España en el fútbol

14 partidos.

6 victorias de Argentina.

6 triunfos de España.

2 empates.

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