Así suena la nueva versión de un clásico de Patito Feo: Brenda Asnicar sorprendió a todos en un video que se hizo viral

Brenda Asnicar cantó de nuevo Diosa, Única, Bonita.

El universo de Patito Feo, la exitosa tira juvenil que marcó la televisión local e internacional entre 2007 y 2008, volvió a cobrar vida en los escenarios. Brenda Asnicar y Laura Esquivel se encuentran realizando una gira conjunta en la que repasan los grandes éxitos de la banda sonora del programa, además de presentar canciones de sus respectivos repertorios solistas.

En este marco de nostalgia y reencuentro, uno de los momentos más comentados por el público en las últimas presentaciones fue la recreación de Diosa única bonita, el clásico tema que lideró el bando de Las Divinas durante la segunda temporada de la serie. La nueva versión de esta pieza sorprendió por la propuesta musical de su apertura.

El tema comienza con una introducción a capela en la que Asnicar despliega sus condiciones vocales sobre un fondo de arreglos de guitarra con una marcada influencia de flamenco. Este matiz acústico e íntimo le aporta un color maduro y diferente a la composición antes de dar paso al ritmo pop que el público adolescente coreaba a finales de la década del 2000.

Tras ese preludio español, la banda retoma la instrumentación original con los acordes característicos que identifican la introducción de la canción. A partir de allí, la artista interpreta la versión original bailable, demostrando una solidez vocal que se mantiene intacta a pesar del paso de los años.

La combinación entre la madurez de la nueva introducción y la fidelidad del tema original consolidó este momento como uno de los bloques más celebrados del espectáculo, revalidando la vigencia de aquellas canciones en el público actual.

El video original de Diosa Única Bonita

Este rediseño en vivo contrasta con la estética del videoclip original que acompañó el lanzamiento del tema en la pantalla de El Trece. En aquella icónica producción, Antonella Lamas Bernardi -el emblemático personaje antagonista interpretado por Asnicar- hacía una entrada triunfal al descender de un helicóptero en medio de un predio.

Luego desfiló escoltada sobre una alfombra roja por sus fieles amigas mientras todo el colegio la observaba con una mezcla de admiración y obnubilación absoluta. Con el estallido de la famosa introducción musical, Antonella daba inicio a su coreografía rodeada por las demás integrantes de Las Divinas, el grupo escolar liderado por ella que marcó a fuego el pulso pop de la tira juvenil.

Antonella y Patito.

Letra de Diosa, Única, Bonita

Diosa única bonita, yo soy así

y los chicos mas hermosos

se mueren por mi

Diosa única bonita, yo soy así

una star, una divina

desde que nací

Soy picante cuando yo bailo

soy azúcar cuando yo canto

soy locura cuando te miro

y por es te gusto tanto

soy un ángel cuando camino

soy la dueña de tu destino

soy el fuego cuando me muevo

así, así, así

Diosa única bonita, yo soy así

y los chicos mas hermosos

se mueren por mi

Diosa única bonita, yo soy así

una star, una divina

desde que nací