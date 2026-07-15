El FreSU afirmó que el salario mínimo debería superar ubicarse en $3.000.352

El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU-Federal), que reúne a organizaciones gremiales de las tres centrales sindicales del país, sostuvo que durante junio un trabajador necesitó un Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) de $3.000.352 para cubrir las nueve necesidades esenciales definidas por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y por el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo. La cifra representa más de ocho veces el salario mínimo actualmente vigente, que desde julio asciende a $317.800 para los trabajadores mensualizados, luego de la actualización dispuesta por el Gobierno nacional mediante laudo tras el fracaso de las negociaciones en el Consejo del Salario.

El planteo forma parte de un informe difundido por el espacio sindical, que además analizó la evolución de los ingresos desde el inicio de la gestión de Javier Milei y concluyó que el deterioro del poder adquisitivo se profundizó durante los últimos meses. Según el FreSU, la pérdida acumulada de ingresos de los asalariados supera los 67 billones de pesos desde diciembre de 2023, en un contexto en el que los salarios del sector público y del sector privado registraron nuevas caídas en términos reales durante los últimos siete meses.

El artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que el salario mínimo debe garantizar "alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión". Sobre esa base, el FreSU construyó una estimación del costo actualizado de cada uno de esos componentes para determinar cuál debería ser el ingreso mínimo que permita cumplir con ese mandato legal.

De acuerdo con el estudio, el rubro de alimentación adecuada demandó en junio $640.428 mensuales; la vivienda digna, $596.339; la educación, $268.502; la vestimenta, $148.624; la salud, $365.553; el transporte, el esparcimiento y las vacaciones, $650.867; mientras que la previsión social representó $330.039. La suma de esos conceptos arroja un ingreso necesario de $3.000.352 por trabajador.

El informe también vinculó la evolución de los salarios con el crecimiento del endeudamiento de los hogares. Según el FreSU, "durante este gobierno, cada trabajador y trabajadora del sector privado perdió más de 2,5 millones de pesos, en tanto que cada empleado estatal perdió más de 14 millones de pesos". A partir de esa estimación, el documento señaló que la caída del poder adquisitivo derivó en un incremento del financiamiento mediante crédito para afrontar gastos corrientes.

En ese sentido, el frente sindical afirmó que "la destrucción de salarios obligó a las y los trabajadores a endeudarse para sostener la vida cotidiana" y sostuvo que la deuda de las familias aumentó en 46 billones de pesos desde el cambio de gobierno. El informe agregó que "la morosidad se multiplicó por cuatro sólo en el último año y el mercado de crédito a los hogares se saturó. Los hogares ya no pueden tomar más deuda".

Las conclusiones del FreSU se difundieron mientras continúan las discusiones sobre la evolución del salario mínimo y las negociaciones paritarias de distintos sectores. Desde la llegada de Milei a la Casa Rosada, el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil no logró alcanzar acuerdos entre representantes sindicales y empresarios en la mayoría de las convocatorias, por lo que las actualizaciones fueron definidas por el Poder Ejecutivo mediante laudos. Ese mecanismo determinó incrementos escalonados que quedaron por debajo de las referencias utilizadas por distintas organizaciones sindicales y centros de estudios laborales para medir el costo de una canasta de ingresos compatible con la definición legal del salario mínimo.

En ese marco, el FreSU sostuvo que la evolución de los ingresos forma parte de un proceso más amplio que afecta al empleo, la actividad productiva y la distribución del ingreso. En el documento, las organizaciones afirmaron que "desde que comenzó el gobierno de Javier Milei, que impulsó una serie de políticas para licuar salarios y combatir a las organizaciones sindicales, los asalariados perdieron más de 67 billones de pesos en el acumulado de sus ingresos mensuales". El texto añadió que "ese ataque a quienes producimos es parte de una política de destrucción de la industria nacional, concentración económica, desigualdad creciente y debilitamiento de la representación democrática".

El frente sindical adelantó además que continuará impulsando reclamos vinculados con la recuperación del salario y la negociación colectiva. "Vamos a seguir luchando por el salario digno y los derechos laborales, sindicales y democráticos de las y los trabajadores argentinos, por el desarrollo y la soberanía nacional", señaló el documento difundido este martes.

El FreSU reúne a sindicatos de diferentes ramas de actividad y de las tres centrales obreras. Entre las organizaciones que integran el espacio se encuentran la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la Federación Aceitera y Desmotadora, la Conadu, la Conadu Histórica, la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa), gremios aeronáuticos, marítimos y fluviales, además de los sindicatos de trabajadores molineros, papeleros y viales, entre otros.

El posicionamiento del frente retoma además las definiciones aprobadas durante el Primer Plenario de Delegadas y Delegados realizado el 1° de mayo de este año, cuando el espacio presentó el documento denominado Programa Unidad, Lucha y Rebeldía para Recuperar la Patria. Allí las organizaciones plantearon como uno de sus ejes la recuperación del Salario Mínimo Vital y Móvil conforme a la definición constitucional.

"Reivindicamos el derecho al trabajo y a un Salario Mínimo Vital y Móvil según su definición en el Artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el Artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo, esto es, que asegure a los trabajadores en su jornada legal de trabajo una vida digna, mediante la satisfacción de las 9 necesidades allí contempladas: alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión", señala el FreSU.