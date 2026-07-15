Quién es Jude Bellingham, el mejor jugador de Inglaterra en el Mundial 2026: dónde juega

Jude Bellingham en la Selección inglesa.

Con apenas 23 años, Jude Bellingham se consolidó como uno de los futbolistas más destacados del mundo y el principal referente de la selección de Inglaterra. Dueño de una notable capacidad para recuperar la pelota, generar juego y llegar al área rival, combina talento, liderazgo y una madurez poco habitual para su edad, condiciones que lo convirtieron en una de las grandes estrellas del fútbol internacional.

Su crecimiento fue meteórico desde sus primeros pasos en el profesionalismo. A fuerza de actuaciones sobresalientes en Inglaterra, Alemania y España, Bellingham pasó de ser una de las mayores promesas del fútbol europeo a convertirse en un jugador determinante en los equipos que integró. Su rendimiento sostenido y su capacidad para marcar diferencias en los partidos importantes lo ubican entre los mejores mediocampistas de la actualidad.

Dónde juega Jude Bellingham y su carrera

Jude Victor William Bellingham nació el 29 de junio de 2003 en Stourbridge, Inglaterra, y juega en el Real Madrid. Comenzó a jugar al fútbol desde muy pequeño y se incorporó a las divisiones inferiores del Birmingham City cuando tenía apenas siete años. Su talento llamó rápidamente la atención y, con solo 16 años y 38 días, debutó con el primer equipo, convirtiéndose en el futbolista más joven en disputar un partido oficial con ese club. Pocas semanas después también rompió el récord como el goleador más joven de la institución.

Bellingham en el Real Madrid.

Su irrupción despertó el interés de los principales clubes de Europa. En 2020 fue transferido al Borussia Dortmund, donde continuó con una evolución extraordinaria. En Alemania disputó más de 130 partidos oficiales, conquistó la Copa de Alemania en la temporada 2020-21 y fue elegido como el mejor jugador de la Bundesliga en la campaña 2022-23 gracias a su influencia en el juego y su regularidad.

La llegada de Bellingham al Real Madrid

En el verano de 2023 dio un nuevo salto en su carrera al incorporarse al Real Madrid. Su adaptación fue inmediata y rápidamente se convirtió en una de las principales figuras del conjunto español. Con el club conquistó títulos nacionales e internacionales, además de destacarse por su aporte goleador desde el mediocampo, una de las características que distinguen su juego.

Además de su éxito a nivel de clubes, Bellingham se consolidó muy joven en la selección absoluta de Inglaterra. Debutó antes de cumplir los 18 años y rápidamente se ganó un lugar entre los titulares. Su despliegue físico, visión de juego, precisión en los pases y capacidad para llegar al área rival lo transformaron en el motor del mediocampo inglés y en uno de los futbolistas más influyentes de su generación. En el Mundial 2026 volvió a confirmar ese estatus con actuaciones que lo ubicaron entre los mejores jugadores del torneo, reforzando una trayectoria que todavía tiene un amplio margen de crecimiento.