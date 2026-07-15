A 40 años de México '86: las canciones sobre Maradona que más escucharon los argentinos antes del Argentina vs. Inglaterra.

En la previa del esperado cruce entre Argentina e Inglaterra por el Mundial 2026, los usuarios de Spotify en el país volvieron a poner a Diego Maradona en el centro de la escena. Según datos compartidos por Spotify Argentina, durante la última semana crecieron de manera significativa las reproducciones de las canciones dedicadas al ídolo, una muestra de que su legado sigue intacto cuatro décadas después de su actuación histórica en el Mundial de México 1986.

La plataforma registró un fuerte incremento en las escuchas de los clásicos "maradoneanos", justo antes de uno de los partidos con mayor carga simbólica para los hinchas argentinos. El duelo frente a Inglaterra remite inevitablemente a los dos goles que Maradona convirtió en los cuartos de final de 1986: la inolvidable "Mano de Dios" y el considerado por muchos como el mejor gol de la historia de los Mundiales.

Las canciones sobre Maradona que más crecieron en Spotify

El tema que más aumentó sus reproducciones fue "Maradó", de Los Piojos, con un 60% de crecimiento respecto de la semana anterior. El segundo lugar quedó para "La Mano de Dios", interpretada por Rodrigo Bueno, que registró un incremento del 50%, mientras que el podio lo completó "Para Siempre Diego", de Ratones Paranoicos, con una suba del 44%. El ranking continúa con: "¿Qué es Dios?" de Las Pastillas del Abuelo y"Capitán Pelusa" de Los Cafres.

Las canciones que más escucharon los argentinos en la previa de Argentina vs Inglaterra.

Las cifras reflejan que, a 40 años de aquella tarde inolvidable en el Estadio Azteca, Diego Maradona sigue siendo una figura central en la identidad futbolera argentina. Cada vez que la Selección afronta un partido de alto voltaje emocional, especialmente frente a Inglaterra, sus canciones vuelven a sonar y se convierten en la banda sonora de los hinchas.

Los temas que homenajean al capitán campeón del mundo en 1986 atraviesan generaciones y forman parte del ritual previo a los grandes encuentros, desde reuniones con amigos hasta asados, caravanas o las horas previas al pitazo inicial.