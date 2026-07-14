Fue finalista de La Voz Argentina 2012 y ahora brilla en un musical porteño: el presente de Antonela Cirillo

Antonela Cirillo, miembro del Team Puma Rodríguez en La Voz 2012.

El público la conoció en 2012, cuando su potente voz conquistó la pantalla en la primera temporada de La Voz Argentina. Integrante del equipo liderado por el Puma Rodríguez, Antonela Cirillo logró abrirse camino a fuerza de talento hasta la gran final de aquel certamen, donde el título quedó finalmente en manos de Gustavo Corvalán, representante del equipo de Soledad Pastorutti.

Lejos de ser un paso fugaz por la televisión, esa experiencia fue el trampolín para una carrera en constante evolución que, catorce años después, la encuentra consolidada como una de las artistas más polifacéticas de la escena musical. Desde aquel debut masivo, Cirillo nunca interrumpió el vínculo entre su voz y las canciones.

El mega musical que protagoniza Antonela Cirillo

A lo largo de los años, su presencia se volvió habitual en diversos programas televisivos orientados al canto y la música, sosteniendo su vigencia en el medio. Sin embargo, su presente actual destaca por un importante desafío en el ámbito del teatro musical de gran formato: la cantante es la protagonista femenina de Drácula II: Resurrección, la nueva propuesta creada por Pepe Cibrián Campoy que se presenta en el Hipódromo de Palermo.

A tres décadas del estreno de la obra original que revolucionó la comedia musical en el país, esta nueva producción propone una continuación directa que se sitúa varias décadas después de los acontecimientos originales en Whitby. En esta puesta, Antonela asume el rol de Mina Murray, una mujer atravesada por el dolor y la memoria que se reencuentra con un Drácula -interpretado por Diego Conde Duarte- que no solo encarna la clásica criatura de las sombras, sino también a un ser atormentado en busca de redención y amor eterno. El papel le exige a Cirillo un despliegue interpretativo y vocal de alta madurez, lo que le valió el aplauso de la crítica especializada.

Antonela Cirillo. (PH redes Antonela Cirillo)

Antonela Cirillo y su dúo de música electrónica

Demostrando su plasticidad para saltar del dramatismo teatral a la pista de baile, Antonela lleva adelante en paralelo Obsidiana, un innovador proyecto musical en colaboración con la DJ Yamila Be. En esta propuesta, ambas fusionan sets de música electrónica con interpretaciones vocales en vivo, recorriendo boliches, eventos y bares con una propuesta de gran impacto sonoro.

Antonela Cirillo. (PH redes Antonela Cirillo)

De la televisión al teatro de culto, y del pop melódico al pulso del under electrónico, Antonela Cirillo reescribe su propio camino profesional con la voz como bandera indiscutida. Desde aquella primera aparición televisiva hasta la actualidad, el compromiso artístico de esta cantante siempre fue palpable en sus proyectos.